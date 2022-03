Ramiro Meneses no aguantó más y estalló en ‘MasterChef’ por actitud de Isabella en prueba

MasterChef Celebrity, que fue estrenado recientemente y lleva más de dos semanas al aire, ha generado hasta el momento bastante impacto en las redes sociales debido a que es la producción más vista del Canal RCN.

Igualmente, el programa gastronómico ha tenido algunos hechos inusuales durante esta temporada, como la inesperada renuncia de la periodista Alexandra Montoya. Además, las tensiones en la cocina han aumentado y en el episodio de este jueves Isabella Santiago y Ramiro Meneses tuvieron una fuerte discusión.

Todo comenzó después de que la famosa actriz le diera varias instrucciones confusas a Meneses en medio de la prueba por equipos. El objetivo del reto era preparar de la mejor forma un atún.

Los artistas, sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en cuál era la opción más adecuada para hacer esta proteína, si sellarlo o servirlo como estaba, por lo cual Santiago regañó fuertemente al antioqueño.

#MasterChefCelebrity | #VIDEO | Los actores Isabella Santiago y Ramiro Meneses protagonizaron una incómoda discusión en medio de un reto de equipo 😳👇 https://t.co/btcMmfCdqi — Canal RCN (@CanalRCN) March 11, 2022

“Entonces, sellémosle el hijueputa atún a ver si se calma”, le respondió el actor, visiblemente molesto. Jorge Rausch se acercó a la estación luego de este incidente y les dijo que era mejor servirlo sin sellarlo, como decía el también director.

Ante la recomendación que les dio el experimentado cocinero, la modelo volvió a reclamarle a Meneses y aseguró que ella desde un principió le pidió que no lo sellara. “Lo que te dije, Ramiro no lo selles”, indicó.

“Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras. Me estaba diciendo todo lo contrario”, puntualizó el actor en las entrevistas con la producción.

Luego concluyó: “No, no me estaba diciendo eso porque no me había dejado trabajar durante la prueba. Me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Las actitudes de Isabella Santiago han generado algunas inconformidades dentro de la competencia. Incluso, ha sido criticada por los televidentes en las redes sociales.

¿Por qué renunció Alexandra Montoya a ‘MasterChef’?

Frente a la controversia que se generó en los últimos días por su renuncia, la periodista de Caracol Radio Alexandra Montoya rompió el silencio y aclaró este martes en La Luciérnaga por qué tomó la determinación de renunciar al concurso gastronómico que se transmite todas las noches.

Montoya puntualizó que se sentía bastante incómoda y no era feliz en el popular programa de cocina. Asimismo, indicó que no tuvo ningún problema o conflicto con sus compañeros.

“Me fui en un momento en el que estaba ganando, en el que tenía las mejores relaciones con todos, sin excepción. Me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz”, agregó.

Pese a que recibió algunas críticas, la talentosa imitadora compartió los mensajes de apoyo que le enviaron varios televidentes, quienes lamentaron su salida.

Con respecto a las declaraciones de Claudia Bahamón, la periodista no agrandó la polémica y elogió a la reconocida presentadora. Además, reiteró por qué decidió irse de MasterChef.

“A Claudia, mi respeto y admiración por la mujer valiosa que es. Mi decisión no tiene ningún nombre distinto y se llama carácter. Decidí salirme del concurso porque no fui feliz y ya”, concluyó.