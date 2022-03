Lina Tejeiro contó por qué no fue a la fiesta de cumpleaños de su exsuegro, Jhonny Rivera

Este fin de semana, el cantante de música popular Jhonny Rivera celebró su cumpleaños 48 con una fiesta organizada por su hijo Andy Rivera. Las imágenes compartidas en redes sociales dejaron ver que al festejo asistieron familiares y amigos del intérprete, así como personalidades de la farándula colombiana.

No obstante, los usuarios se percataron de la ausencia de algunas personas, especialmente de Lina Tejeiro, exnovia de Andy Rivera. La actriz estaba en la lista de invitados; además, los rumores apuntan a que Andy y Lina estarían saliendo de nuevo, por lo que muchos se preguntaron por qué la actriz terminó por ausentarse a tal reunión.

En su cuenta de Instagram, Tejeiro realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en donde reveló el verdadero motivo del porqué no fue a la celebración. “Porque no me invitaron. No mentiras, fue porque tenía otras cositas que hacer”, aclaró.

¿Andy Rivera y Lina Tejeiro están saliendo de nuevo?

El regreso de Lina Tejeiro con Andy Rivera ha sido uno de los chismes que más furor ha tomado por estos días y son muchos los que dicen que la pareja decidió darse una segunda oportunidad, tras haberse separado hace más de un año.

La sorpresa de un posible regreso de la pareja ha sido tal que muchos seguidores empezaron a comentar el tema, al punto de hacerlos tendencia en Twitter.

Justamente, en esta red social, la actriz decidió publicar un mensaje que avivó aún más las dudas pues, aunque no se refirió directamente al tema, sí estuvo relacionado con las imágenes que todo el mundo está comentando.

“Tengo un máster en abrir los baños que justamente están ocupados”, fue la frase que publicó Tejeiro. Esto teniendo en cuenta que estas historias las grabó en un baño donde, en la parte de atrás, se encontraban dos objetos que aparentemente pertenecen a Rivera.

De inmediato, sus seguidores le pidieron que contara la verdad y que les dijera si el rumor era cierto: “Cuando el amor es verdadero siempre vuelve y, Lina, tú te mereces un amor bonito”; “Lina, cuenta ya si estás con Andy, esto me está matando”; “No puedo con tanta presión, me gustaría que dijeran que sí están juntos”; “Andy no ha podido encontrar a nadie más, siempre ha sido Lina”; “Me muero si están juntos, vuelvan y sean felices”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero se conocieron las imágenes de Rechismes en las que se basaron para cuestionar una posible reconciliación y en las que señalaron que los artistas podrían estar juntos. No obstante, estos datos no han sido confirmados por ninguno de los dos.

Como es costumbre, a través de sus historias la actriz decidió hablar con sus seguidores mientras se preparaba para salir. Allí, mientras explicaba el proceso de su maquillaje, hubo algunos detalles que resaltó el medio mencionado.

Según otras imágenes publicadas por Andy y las grabaciones de Tejeiro, hubo coincidencias como que los dos en este momento se encuentran en Miami, también un par de tenis que el artista tenía puestos al momento de publicar una imagen y una gorra que de igual forma estaba usando el cantante de reguetón al momento de publicar la imagen.