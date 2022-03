Shakira rompió el silencio y reveló por qué no se ha casado con Piqué

La colombiana Shakira y el jugador de fútbol y accionista del Barcelona FC, Gerard Piqué, llevan una relación de al menos 12 años, tienen dos hijos como producto de su amor, comparten la misma fecha de cumpleaños (2 de febrero) y además son una de las parejas más destacadas de la farándula mundial.

La artista, que hace poco cumplió 45 años, se conoció con el futbolista en 2010, año en que España ganó el mundial de fútbol en Sudáfrica, partido en el que Gerard jugó ante Holanda como titular. Para ese momento, la cantante pasaba por uno de los mejores momentos en su carrera gracias a éxitos como Loba y Sale el sol.

Por años se creyó que la pareja se conoció durante la grabación del himno del mundial, en que Piqué aparece; sin embargo, según declaraciones hechas por el futbolista en una entrevista del diario L’Esportiu en 2020 aclaró que se conoció con Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, señaló en su momento. En efecto, el amor surgió y la cantante inicialmente se fue a vivir a Barcelona con él.

En 2017 Shakira confesó a la edición italiana de Vanity Fair que, tras el nacimiento de Sasha (su primer hijo) pensó en abandonar del todo su carrera musical. “Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, mencionó.

Pero fue su pareja Gerard quien la motivó a continuar y perseguir sus sueños. “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”.

Por esa unión y cariño que se les ve, algunos fans de la cantante y el jugador se han preguntado por qué la pareja no se ha casado aún, luego de tantos años de relación y de tener dos hijos como producto de su amor. Shakira, en medio de una charla que sostuvo con el podcast Planet Weird, mencionó que el matrimonio la “espanta”, lo que podría dar respuesta a ese interrogante.

La colombiana agregó que no quiere que Gerard Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

La carrera artística de Shakira

La artista es considerada un ícono mundial de la música latina. Con una carrera artística de más de 30 años, la cantante ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos, 28,5 millones de ellos solo en Estados Unidos, lo que la convierte en la artista latinoamericana con más ventas en ese país y en una de las cantantes con mayores ventas discográficas de la historia.

La revista Billboard describe su carrera como una de las más consolidadas de la historia musical en Latinoamérica, nombrándola como la artista latina femenina más importante y exitosa de las últimas dos décadas, posicionando tres de sus sencillos entre los veinte más destacados en la historia de Billboard: Chantaje, La tortura y Suerte, situándolos en las posiciones #6 #7 y #16.

Inició su carrera musical en 1991, tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes. Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos, vendiendo más de 4 millones de álbumes. Este mismo álbum es considerado uno de los álbumes más importantes del pop latino.