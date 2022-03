Lina Tejeiro y Andy Rivera estarían juntos de nuevo, según reconocida DJ

El regreso de Lina Tejeiro con Andy Rivera ha sido uno de los chismes que más furor ha tomado por estos días y son muchos los que dicen que la pareja decidió darse una segunda oportunidad, tras haberse separado hace más de un año,

Sin embargo, los rumores no han sido confirmados por ninguno de los dos y durante la fiesta de cumpleaños del cantante de música popular Jonny Rivera, padre de Andy, los seguidores de ambos esperaban ver que la actriz llegara de la mano con el joven cantante.

Por eso, la DJ Marcela Reyes, invitada a la fiesta, quiso hablar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y contarles si finalmente los vio juntos en la tan comentada fiesta, de la cual han circulado videos y fotos en redes sociales.

Según Reyes, a través de sus aplicaciones de WhatsApp e Instagram recibió decenas de mensajes de personas que querían que les contara si realmente había visto a la pareja y si Lina había ido a la fiesta con Andy.

“Siendo súper honesta, yo también estaba como ustedes: con ganas de chisme, de hecho, llegué al cumpleaños y cogí la mesa de atrás para que toda la fiesta me quedara adelante y yo poder ver la entrada triunfal de Lina con Andy, ¿por qué? Porque también me gustaría mucho verlos juntos, ya que todos nos hemos vivido este amor”, dijo Reyes.

Además, aseguró que cree que la pareja se reconcilió. “Mi opinión personal yo creo que sí volvieron pero hay que darles tiempo, no podemos atacarlo y que estén listos”, dijo.

Concluyó en su mensaje que estuvo durante toda la fiesta, pero finalmente Lina no llegó y Andy estuvo solo y “juicioso” durante todo el evento de su padre.

¿Lina Tejeiro volvió con Andy Rivera? Trino de la actriz aumentó los rumores

La sorpresa de un posible regreso de la pareja ha sido tal, que muchos seguidores empezaron a comentar el tema, al punto de hacerlos tendencia en Twitter.

Justamente, en esta red social, la actriz decidió publicar un mensaje que avivó aún más las dudas, pues, aunque no se refirió directamente al tema, sí estuvo relacionado con las imágenes que todo el mundo está comentando.

“Tengo un máster en abrir los baños que justamente están ocupados”, fue la frase que publicó Tejeiro. Esto teniendo en cuenta que estas historias las grabó en un baño donde, en la parte de atrás, se encontraban dos objetos que aparentemente pertenecen a Rivera.

De inmediato, sus seguidores le pidieron que contara la verdad y que les dijera si el rumor era cierto: “Cuando el amor es verdadero siempre vuelve y, Lina, tú te mereces un amor bonito”; “Lina, cuenta ya si estás con Andy, esto me está matando”; “No puedo con tanta presión, me gustaría que dijeran que sí están juntos”; “Andy no ha podido encontrar a nadie más, siempre ha sido Lina”; “Me muero si están juntos, vuelvan y sean felices”, fueron algunos de los comentarios.

Tengo un master en abrir los baños que justamente están ocupados. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) February 17, 2022

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero se conocieron las imágenes de Rechismes en las que se basaron para cuestionar una posible reconciliación y en las que señalaron que los artistas podrían estar juntos. No obstante, estos datos no han sido confirmados por ninguno de los dos.

Como es costumbre, a través de sus historias la actriz decidió hablar con sus seguidores mientras se preparaba para salir. Allí, mientras explicaba el proceso de su maquillaje, hubo algunos detalles que resaltó el medio mencionado.

Según otras imágenes publicadas por Andy y las grabaciones de Tejeiro, hubo coincidencias como que los dos en este momento se encuentran en Miami, también un par de tenis que el artista tenía puestos al momento de publicar una imagen y una gorra que de igual forma estaba usando el cantante de reguetón al momento de publicar la imagen.

Allí, el medio relacionó estos accesorios que aparecieron en la parte de atrás de las historias de Lina, lo cual según ellos, fue demasiada coincidencia.