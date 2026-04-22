Se destapa la placa de nominados de ‘La casa de los famosos’: uno de ellos abandonará el juego

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos Colombia tras una nueva jornada de nominación que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia por su particular dinámica.

En medio de una celebración organizada por el cumpleaños de ‘El Jefe’, figura central del reality, se dio paso a una de las decisiones más determinantes de la semana: la conformación de la placa de nominados, de la que saldrá el próximo eliminado del domingo.

Karina García, de regreso en ‘La casa de los famosos’: esta es la misión que estará cumpliendo

Durante la gala del 22 de abril, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron un giro en la mecánica habitual. Lejos del formato tradicional de nominaciones directas, los concursantes tuvieron que enfrentarse a una actividad temática basada en regalos.

Cada uno de estos obsequios escondía un puntaje específico, lo que condicionaba el número de votos que cada participante podía otorgar a sus compañeros.

El desarrollo del juego dejó en evidencia alianzas, tensiones y lecturas del comportamiento de cada uno de los famosos dentro del reality.

Estos son los nominados de la semana en el reality. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

Concluida la dinámica, la casa conoció la placa parcial de nominados, que finalmente quedó conformada por Alexa, Alejandro, Aura, Mariana, Beba y Valentino, este último elegido directamente por el público. A este grupo se suma Tebi, quien fue enviado a la placa por decisión de Campanita, actual líder de la semana, confirmando así su poder dentro del juego.

La configuración de esta placa no solo refleja las tensiones acumuladas, sino también el avance de estrategias cada vez más visibles entre los concursantes. Con varios nombres fuertes en riesgo, la próxima eliminación promete ser una de las más reñidas hasta el momento.

Karola reveló en SEMANA qué le diría a Alejandro y a Alexa cuando termine ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Ahora, la decisión queda en manos del público, que deberá definir quién abandona la competencia. Mientras tanto, dentro de la casa, las alianzas podrían reconfigurarse en cuestión de horas, en un juego donde cada movimiento cuenta y cualquier error puede costar la permanencia.