Karola reveló en SEMANA qué le diría a Alejandro y a Alexa cuando termine ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Karola, una de las exparticipantes que más conversación generó durante su paso por La casa de los famosos del Canal RCN, habló con SEMANA y confesó qué postura tomaría frente a Alejandro y Alexa una vez termine el reality.

Lejos de alimentar polémicas o cerrar puertas, la creadora de contenido dejó ver una posición mesurada, directa y, sobre todo, coherente con la experiencia que vivió dentro del programa.

Karola fue la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

Durante su participación en el formato, Karola protagonizó varios momentos que dividieron opiniones, especialmente por sus interacciones con algunos compañeros, entre ellos Alejandro y Alexa. Sin embargo, al salir del encierro, su perspectiva parece haber cambiado, o al menos, se muestra más abierta a replantear lo ocurrido bajo las cámaras.

“Sí, posiblemente, claro, yo soy de las personas que entiende lo que es un reality y entiende lo que es la vida real”, expresó en la entrevista, marcando desde el inicio una línea clara entre lo que se vive dentro del programa y lo que ocurre fuera de él.

Juanda Caribe regresó a ‘La casa de los famosos’: “Voy a cobrar lo que me hicieron”

Con esta afirmación, Karola dejó entrever que no todo lo que sucede en ese entorno debe trasladarse de manera automática a la vida cotidiana.

En ese mismo sentido, fue enfática al asegurar que no tiene problemas en reencontrarse con quienes compartió dentro del programa, siempre y cuando exista disposición de ambas partes.

“Entonces, con la mano en el corazón, si en algún momento de la vida ellos quieren, desean tomarse algo conmigo y yo también con ellos, vamos a hacerlo con toda la actitud”, añadió, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento en un contexto distinto.

En cuanto a posibles colaboraciones o proyectos en conjunto, Karola no descartó nada, pero tampoco mostró interés en forzar vínculos por conveniencia. “Y si hay trabajo, pues trabajamos, si hay proyectos, le damos. Y si no se da, también, no es algo que quiera forzar ni esté buscando”, afirmó.

Uno de los puntos más contundentes de su declaración llegó cuando habló sobre su forma de relacionarse en el medio. “Soy una persona cero lambona en ese sentido, con el respeto te lo digo. Honestamente, no me voy al árbol que más sombra me dé”, sentenció, dejando claro que su criterio no depende de intereses momentáneos ni de figuras con mayor visibilidad.

Manuela Gómez se sinceró y confesó en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’

Finalmente, Karola reiteró que no existe una necesidad de concretar esas relaciones si no fluyen de manera natural. “Si se da bien, si no, también, no es algo como te digo que yo esté, ay, lo quiero, lo deseo, no”, concluyó.