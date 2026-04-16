Juanda Caribe regresó a ‘La casa de los famosos’: “Voy a cobrar lo que me hicieron”

En el capítulo del 15 de abril de La casa de los famosos, los participantes de la tercera temporada se llevaron una sorpresa luego de enfocarse en una dinámica de poderes, en la que Alejandro Estrada tuvo que escoger a uno de sus compañeros para que fuera desterrado de la casa.

Sin pensarlo mucho y argumentando los problemas que han tenido a lo largo de las semanas que han permanecido en el reality del Canal RCN, seleccionó a Juanda Caribe, quien tuvo que despedirse en cuestión de segundos de sus compañeros y abandonar el lugar.

Juanda Caribe pidió que lo sacaran del reality, a pocas horas de un nuevo día de eliminación. Foto: Canal RCN

No obstante, lo que no esperaba era que fuera llevado por la producción al espacio del loft, en donde fue premiado con el beneficio de poder ver a sus compañeros a través de las cámaras, descansar en un espacio especial y enterarse de algunas situaciones que desconocía.

Pese a que sus compañeros se mostraron bastante afectados por su salida y pensaron que no regresaría a la producción, en los últimos minutos de la transmisión dirigida por Carla Giraldo, el hombre regresó y desató gritos de emoción por parte de sus amigos.

Juanda Caribe fue desterrado de ‘La casa de los famosos’ y se llevó gran sorpresa

“Les voy a decir algo, me enviaron al peor castigo. Sin dormir, sin comer, desenterrando más de 2.000 monedas. A partir de este momento, le voy a hacer la vida imposible a todo el que me la hizo a mí. Voy a cobrar lo que me hicieron porque ese castigo fue muy duro”, mencionó.

Como era de esperarse, se generaron una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y los televidentes opinaron sobre lo ocurrido por medio de la sección de los comentarios.

“Juanda llegó más prepotente y jura que es el favorito jaja iluso”; “Qué energía tan horrible”; “El jura”; “Que lo pongan en el cine para que desmientan sus mentiras”; “No pues que miedo debe tener Alejandro, ya dañó la energía de la casa y él jura que afuera lo queremos” y “Regresó la mala vibra”, son algunas de las palabras.