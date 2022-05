La millonada que tuvo que pagar Lina Tejeiro para retirarse los biopolímeros

La actriz e influencer colombiana Lina Tejeiro se refirió, a través de su canal oficial de YouTube, al calvario que vivió para poderse retirar los biopolímeros de su cuerpo.

Todo se dio justamente en medio de la cuarentena. La actriz se había operado los glúteos y tiempo después se enteró que le habían puesto biopolímeros, razón por la que tuvo que meterse la mano al bolsillo, pues su salud y vida estaban en riesgo.

Ahora, Lina Tejeiro reveló a través de un video la millonaria suma que debió pagar, meses atrás, para poderse realizar ese procedimiento.

“Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros, y también estábamos en pandemia. Entonces me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros; y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa para operarme los biopolímeros que no es una cirugía nada económica. Eso puede costar entre, no sé cuánto es en dólares, pero en pesos colombianos me costó entre 30 y 40 millones de pesos. La retirada de los biopolímeros”, reveló la actriz.

Así mismo, Tejeiro señaló que ese tipo de cirugías no deberían ser cobradas, refiriéndose al procedimiento para el retiro de los biopolímeros.

“Yo, gracias a Dios, pude tener la manera y el modo de pagarlo, pero hay mujeres que no lo tienen y que también son engañadas, les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para poderse sacar este ‘veneno’ del cuerpo, y empiezan a sufrir un montón de contraindicaciones”, agregó la joven.

Dura respuesta de Lina Tejeiro a personas que la critican

La actriz ha logrado convertirse en una de las mujeres más admiradas en redes sociales. Es por ello que, a través de las diferentes plataformas de interacción, suele compartir con sus seguidores contenido relacionado con su estilo de vida y cotidianidad.

Sin embargo, hace poco, la mujer de 30 años fue blanco de críticas luego de que subiera una serie de fotografías en sus historias de Instagram, en donde se mostró al natural.

En redes suele pasar que así como existen fanáticos, también hay haters, término que se relaciona con los usuarios que difaman o critican en los escenarios digitales. En vista de ello, Tejeiro les mostró a sus seguidores que participó en un triatlón, pero los comentarios negativos no se hicieron esperar.

Por un lado, algunos hicieron énfasis en que no era la misma al estar sin maquillaje, mientras que otros apuntaron a tachar el vestuario que utilizó para realizar la práctica deportiva.

En consecuencia, la artista no dudó en contestar las críticas: “¿Que se me ven los pezones? ¡Pues porque tengo pezones! ¿Que me veo diferente sin maquillaje? ¡Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte!”, dijo la actriz de Villavicencio.

A su vez, Lina interrogó: “¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?”.

Para nadie es un secreto que Tejeiro se ha mostrado como una mujer segura de sí misma y ha abierto las puertas de su hogar a todo el público de las redes sociales. De hecho, la denominada reina de Tik Tok precisó que si la critican es porque las personas que lo hacen necesitan sentirse mejor con su cuerpo y solo así lo logran.

“No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta no lo mires”, concluyó la artista que acumula más de nueve millones de seguidores en Instagram.