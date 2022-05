Video | Lina Tejeiro por fin confirmó si volvería o no con Andy Rivera

La relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera ha sido muy mencionada en los últimos días por seguidores de la farándula colombiana, pues hay muchos que piensan que la pareja volvió o se encuentra en una etapa de reconciliación.

Estas suposiciones son alimentadas por diversas historias y situaciones en las que se ven envueltos ambos artistas.

En esta oportunidad, Lina Tejeiro realizó una actividad con sus seguidores en Instagram, dinámica que se trataba de una caja de preguntas a las cuales la actriz les da respuesta por medio de sus historias.

Allí, a la actriz le preguntaron sobre si volvería o si ha vuelto con alguna de sus exparejas sentimentales, a lo que Tejeiro respondió con un contundente “no”.

Rechismes replicó la historia de la actriz. “¿Volviste o volverías con un ex?”, fue la pregunta del seguidor. “No. Ni lo uno ni lo otro”, respondió Lina.

Durante los últimos meses los rumores de una posible reconciliación eran tan fuertes, que muchos seguidores de ambos artistas relacionaban cualquier situación, publicación o comentario de Rivera o Tejeiro con una posible relación sentimental.

La reacción de Andy Rivera cuando le preguntaron si volvió con Lina Tejeiro

Los rumores sobre la unión entre Lina Tejeiro y Andy Rivera han puesto a los artistas en tendencia en redes sociales. De hecho, en el cumpleaños del cantante de música popular, Jhonny Rivera, padre de Andy, el también cantante recibió varios comentarios sobre la situación amorosa.

La celebración contó con varios artistas, como Galy Galiano, Hebert Vargas, entre otros, quienes subieron al escenario a animar el festejo. Jhonny terminó por compartir varios momentos de la celebración, y también aprovechó para agradecer a su hijo por los esfuerzos realizados para que el evento saliera todo un éxito.

“No puedo ser más afortunado ni más feliz, mi cumple fue más que especial, intento recapitular cada momento y es increíble, estoy en shock todavía, Andy quiso que fuera especial, pero se pasó tres pueblos, gracias, hijo mío. Te luciste con este homenaje en vida”, escribió el cantante en su cuenta.

La celebración también contó con un grupo de trovadores que animaron a los asistentes. Sin embargo, a su jocoso estilo, uno de los participantes no dudó en lanzar una pulla a Andy y preguntar si había vuelto con Tejeiro.

“Pero ya que veo a Andy, sentado ahí en esa esquina, yo quiero que usted nos cuente si en verdad volvió con Lina”, trovaron.

Lo que causó más sorpresa es que Andy no dijo nada, solo soltó unas risas y miró a su acompañante. Los asistentes no evitaron lanzar comentarios y risas en el momento. Sin embargo, se sabe que Tejeiro no asistió a la celebración, a pesar de que sí estaba invitada.

¿Por qué Lina Tejeiro no fue a la fiesta?

En su cuenta de Instagram, Tejeiro realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló el verdadero motivo por el que no asistió a la celebración. “Porque no me invitaron. No mentiras, fue porque tenía otras cositas que hacer”, aclaró.

Sin embargo, Marcela Reyes contó que asistió a la fiesta del cumpleaños de Jhonny Rivera y muchos le preguntaron si vio a la famosa pareja.

Por eso, la DJ Marcela Reyes, invitada a la fiesta, quiso hablar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y contarles si finalmente los vio juntos en la tan comentada fiesta, de la cual han circulado videos y fotos en redes sociales.

“Siendo superhonesta, yo también estaba como ustedes: con ganas de chisme; de hecho, llegué al cumpleaños y cogí la mesa de atrás para que toda la fiesta me quedara adelante y yo poder ver la entrada triunfal de Lina con Andy, ¿por qué? Porque también me gustaría mucho verlos juntos, ya que todos nos hemos vivido este amor”, dijo Reyes.