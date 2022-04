Video: el sensual baile de Lina Tejeiro que eliminó de sus redes sociales

El cumpleaños de la influenciadora Aída Victoria Merlano no pasó por desapercibido, pues además de que lo estuvo promocionando durante bastante tiempo, contó con la presencia de diferentes personalidades reconocidas del mundo de la farándula.

En la celebración hubo regalos, conflictos y mucho baile. De hecho, uno de los videos más virales fue uno en el que la actriz Lina Tejeiro sale en tarima bailando. El video generó muchos comentarios pues Tejeiro baila de manera sensual.

A pesar de que fue admirado por muchos, la actriz eliminó el video de su cuenta de Instagram, algo que dejó desconcertado a muchos. No obstante, quedó registrado en otras cuentas de famosos.

“Si se vio excelente”, “Baila sabroso”, “Bailó excelente”, entre otros fueron algunos comentarios que se destacaron en la publicación. De hecho, la persona que la estaba grabando aseguró que no le conocía esos atributos a la actriz.

Cabe señalar que de la fiesta también se destacaron otros videos en los que también está involucrada la actriz. En uno de ellos se ve cómo Tejeiro ruega por un beso al influenciador conocido como El mundo de Juancho.

“Bésame rápido que La Yise (quien es la pareja del joven) no está viendo. Bésame”, le dijo Tejeiro en el video, mientras hace el gesto de buscar la boca de Juancho. El influenciador en medio del momento afirma que “estas son pruebas del señor”.

Posteriormente, el influenciador publicó más historias sobre lo sucedido con Lina Tejeiro. “Cómo se les ocurre que yo iba a hacer eso”, escribió y luego subió un video junto a su novia, quien le reprochó por no haber besado a la actriz.

“Mi amor, ¿qué opinas que no haya besado a Lina?”, le preguntó Juancho a su pareja sentimental. “Qué desperdicio de tiempo, para qué viniste a este mundo. ¿Tú crees que yo no la hubiese besado?”, le contestó La Yise.

El influenciador luego señaló que no se arrepentía por no haber besado a Lina Tejeiro, pues su novia se habría molestado. “A mí me da rabia Yisel, porque yo le hubiera dado el beso a Lina Tejeiro, estuviera durmiendo pero en el río de allá”, comentó el creador de contenido digital, en su cuenta de Instagram que tiene más de 713 seguidores.

¿Enfrentamientos?

En la fiesta de Merlano, Lina Tejeiro también tuvo un enfrentamiento con Yina Calderón. Diego Camacho, quien es conocido por ser amigo de Aida Victoria, narró en su cuenta de Instagram lo que sucedió entre Calderón y Tejeiro en la fiesta y @puracensura lo publicó en Twitter.

“Yina llegó a la mesa donde estaba Lina, le dijo unas cosas, los amigos de Lina se pusieron de pie, Lina se puso de pie. Yina Calderón seguía diciéndole cosas. La tensión seguía aumentando. Tengo que ser sincero, yo en ese momento dije: la fiesta se acabó”, narró Camacho.

Diego Camacho continuó su narración y mencionó que había “mucha tensión” en el lugar donde se desarrolló la fiesta. “A Lina Tejeiro se la llevaron para adelante y Yina Calderón salió del salón brava, esa mujer estaba echando fuego”.

Camacho resaltó que la organizadora de la fiesta se dio cuenta de la situación y tomó una medida de precaución. “Le puso un escolta a Lina Tejeiro. ¿Para qué? Para evitar, porque la gente estaba tomando y había emociones de por medio”.

Cabe señalar que la discusión se generó luego de que tanto Tejeiro como Calderón se lanzaran comentarios ofensivos en redes sociales luego de que Calderón hablara mal de otra ifluenciadora conocida como ‘La Jesu’. En una de las indirectas, Tejeiro habría calificado a Calderon de payasa, por lo que la influenciadora habría quedado bastante resentida con la actriz.