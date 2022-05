“Eso me honra mucho”: Lina Tejeiro contó detalles de nuevo proyecto en su carrera

En medio de una entrevista con el presentador e influenciador Carlos Ochoa, la actriz Lina Tejeiro confirmó, entre otros proyectos, su participación en una serie de comedia que será emitida por la plataforma Amazon, pero que será apoyado por Caracol Televisión.

“Se viene algo con Amazon, realmente es un personaje muy chiquito. Voy a estar como actuación especial y eso me honra mucho porque no tuve ni que presentar casting; me dijeron: queremos que seas tú, y yo: bueno, está bien”, aseguró Tejeiro a Ochoa, recalcando que, aunque no es papel principal en la producción, para ella sería especial que la hubieran elegido sin siquiera presentar un casting.

Carlos Ochoa explicó que se trata de la serie Después del reality, misma que ya se comenzó a grabar y que consta de seis capítulos en los que también estarían presentes otros actores como Jimena Durán, Michell Orozco, Carlos Humberto Camacho y Juan Manuel Lenis.

Lina Tejeiro confirmó su participación en el proyecto de Amazon desde una conferencia en la que se reunieron múltiples influecers del país en la capital antioqueña, quienes buscaron ponerse de acuerdo en una reglamentación de su labor y rol en la sociedad, ya que, según confirmó la actriz, el Estado estaría preparando una serie de normativas que les compete acatar.

“Imagínate que decidimos agremiarnos todos los influencers y creadores de contenido, para hacer un equipo, para apoyarnos en todo lo que se viene, porque de ahora en adelante ya nos van a empezar a reglamentar y nos van a empezar como a ajuiciar, desde el Congreso hasta la Dian, las leyes, mejor dicho todo”, confirmó Tejeiro en medio de su entrevista, revelando también los cambios que estaría teniendo este grupo de personas que laboran específicamente en redes sociales.

Agregó: “Estamos creando una agremiación de influencers para tener apoyo tributario, para tener apoyo en temas de leyes y pues también para que aprendamos y entendamos que tenemos que crear contenido de valor y, además, contenido que influencie para bien”, explicando que en algunas ocasiones el material que los influencers comparten para sus seguidores tiene impacto en la economía del país.

Lina Tejeiro confirmó si volvería o no con Andy Rivera

La relación de Lina Tejeiro y Andy Rivera ha sido muy mencionada en los últimos días por seguidores de la farándula colombiana, pues hay muchos que piensan que la pareja volvió o se encuentra en una etapa de reconciliación.

Estas suposiciones son alimentadas por diversas historias y situaciones en las que se ven envueltos ambos artistas.

En esta oportunidad, Lina Tejeiro realizó una actividad con sus seguidores en Instagram, dinámica que se trataba de una caja de preguntas a las cuales la actriz les da respuesta por medio de sus historias.

Allí, a la actriz le preguntaron sobre si volvería o si ha vuelto con alguna de sus exparejas sentimentales, a lo que Tejeiro respondió con un contundente “no”.

Rechismes replicó la historia de la actriz. “¿Volviste o volverías con un ex?”, fue la pregunta del seguidor. “No. Ni lo uno ni lo otro”, respondió Lina.

Durante los últimos meses los rumores de una posible reconciliación eran tan fuertes, que muchos seguidores de ambos artistas relacionaban cualquier situación, publicación o comentario de Rivera o Tejeiro con una posible relación sentimental.