Yina Calderón rompió el silencio y reveló qué sucedió con Lina Tejeiro en fiesta de Aida Victoria

La polémica por la pelea entre Yina Calderón y Lina Tejeiro en la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano no ha parado de ser tema de conversación en redes sociales. De hecho, hay varios personajes de las redes que contaron cómo fue la situación.

Por ello, Calderón decidió hablar en sus redes sociales para evitar chismes y mentiras. La empresaria no dudó en decir que sí le caía mal Tejeiro, pero que jamás quiso pegarle ni hacer drama, como aseguró la creadora de contenido Karen Sevillana.

“Es totalmente falso, con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentí muy tomada y preferí irme”, inició el relato Calderón.

Y continuó explicando que debido a que la mesa de la actriz estaba en la mitad de la pista, ella tenía que pasar varias veces por el lugar.

“Yo no tengo la culpa que ella estuviera sentada literalmente en la mitad de la pista. Obviamente, para ir a la puerta del baño yo tenía que pasar por ahí. En una ocasión sí me le iba a acercar a decirle como ‘mira ¿cuál es el problema?, relajémonos’ y se metió Karen Sevillano” aseveró.

Además, también recalcó que ella era una mujer muy transparente y por ello, cuando le dedicó unas palabras a Merlano, aprovechó para decir que a ella Lina le caía mal.

“Lo dije en voz alta porque es verdad, pero que le iba a pegar, que la iba a coger, no, ella era la que jodía de un lado y pa’ otro y ni siquiera sé por qué, porque se cree la atención del universo, del mundo”, agregó.

En su video publicado en las historias de su cuenta de Instagram, Calderón también aprovechó para enviarle un mensaje a Sevillano y pedirle que se deje de meter en problemas ajenos.

“La que tiene que buscar psicólogo sos vos pa’ que dejes de estar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos. Yo contigo no me meto, es más, a mí me gusta tu contenido y siento que no necesitas lamberle el c*** a nadie, ni seguir detrás de nadie pa’ que te etiquete porque vos sos muy buena en lo que haces, entonces deja de ser lamberica”, concluyó.

Calderón aseguró que a pesar de que le cae mal Lina Tejerio, no iría a buscarle problema, y recalcó que ella intentó mantenerse al margen de la situación.

Otro de los momentos que más ha sido comentado en las redes sociales es el que protagonizaron Lina Tejeiro, Aida Victoria Merlano y Cindy Ávila, más conocida como ‘La Toxicosteña’ y por su canción ‘Macta Llega’.

Mientras Aida Victoria y Lina Tejeiro bailaban al ritmo de la famosa canción El mapalé, ‘La Toxicosteña’ tomó el micrófono, interrumpió la canción y comenzó a decirle a la cumpleañera varias palabras subidas de tono y groserías.

“Mire malpar@#! si a usted ese malpar!¿@... no la busca, ábrase, cara de ver¿@... No la quiere. No porque lo diga Aida Merlano o porque lo digo yo. Mari@#¿, perra hijuep#¿@.”, dijo ‘La Toxicosteña’, al parecer pasada de tragos.

En ese momento, Aida Victoria intentó quitarle el micrófono a ‘La Toxicosteña’, quien reaccionó y no se dejó. Al ver que la situación se iba a salir de control, Lina Tejeiro intervino y con un “eeeehhh” trato de bajar los ánimos y le pidió al cantante seguir con la música.

Sin embargo, cuando el cantante trató de seguir con su interpretación de El mapalé, ‘La Toxicosteña’ volvió a lanzar palabras subidas de tono. “Cállate, cara de mond@#!”, le dijo.