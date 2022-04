Adicción a drogas, sexo y pornografía: escandalosa confesión de Jada Pinkett Smith

La actriz reveló detalles de su vida antes de casarse con Will Smith.

La pareja Smith ha estado en boca de todos desde hace algunos días, luego de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock en medio de la entrega de los premios Óscar; el tema ha causado todo tipo de comentarios a favor y en contra del actor, hecho que también ha llevado a poner la lupa sobre la vida privada de la esposa de Smith, Jada Pinkett, y su relación cómo pareja.

Hace un año se hizo pública la infidelidad de Jada Pinkett con uno de los mejores amigos de su hijo Jaden Smith, el rapero August Alsina. En su momento, la actriz confirmó los rumores por medio de su programa Red Table Talk. El cantante conoció a la actriz en 2015 durante un concierto de sus hijos en Londres, momento en que se hicieron amigos.

Un año atrás, el rapero inició una adicción a los analgésicos después de caerse de un escenario y le contó a Jada pidiéndole ayuda. La esposa de Smith descubrió que estaba abusando de Percocet y se comprometió a ayudarlo, y en medio de ello iniciaron una relación amorosa. Cabe mencionar que Jada Pinkett y Will Smith han confesado tener una relación abierta.

Luego de la cachetada de Smith a Rock han resurgido relatos de años atrás en los que la actriz confesaba episodios de su vida pasada. Para el año 2019, Pinkett tuvo un espacio para dialogar con su madre, Adrienne Banfield, y su hija, Willow Smith, sobre pornografía. Para ese entonces, la actriz confesó que fue adicta al porno antes de casarse e incluso mencionó que llegó a consumir ese tipo de contenido hasta cinco veces al día.

“En el pasado tuve un poco de adicción a la pornografía, pero no estaba en una relación”. Y añadió: “De hecho, siento que estaba usando ‘adicción’ un poco a la ligera. Y tal vez diga ahora que tuve una relación poco saludable con la pornografía en un momento de mi vida en el que estaba tratando de practicar la abstinencia”.

Además, la actriz mencionó que algunas vivencias del momento la llevaron a generar una adicción, no solo por la pornografía, sino también por drogas de toda clase; además, mantenía relaciones sexuales de manera compulsiva.

Pinkett aseguró que esperaba vencer su adicción a las drogas y al sexo con la pornografía. “Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, declaró.

Días atrás, la esposa de Smith reveló un avance del primer capítulo de la nueva temporada de su show familiar Red Table Talk, en el que hablará de la bofetada de Smith a Chris Rock y la manera como asumieron la polémica al interior de la familia. ”Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento”, puntualizó la actriz.

Mamá de Chris Rock rompió el silencio sobre bofetada de Will Smith a su hijo

En las últimas horas se conoció una entrevista que Rose Rock, madre del comediante, ofreció a Wis TV en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, en la que aseguró que la agresión de Smith en contra de su hijo no se forjó solo en un plano profesional, sino que, como se esperaba, se sintió como algo muy personal.

“Cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó porque, cuando lastimó a mi hijo, me lastimó”, dijo la mujer, según las declaraciones recogidas por el portal especializado TMZ.

Igualmente, dijo que el actuar de Smith no nació de él, pues según ella, fue una respuesta al inconformismo de Jada, quien –tal como la captaron las cámaras– se vio muy feliz luego de que su esposo agredió a Rock.

“Reaccionaste a que tu esposa te volteó los ojos. Fuiste y le alegraste el día porque estaba riéndose cuando sucedió”, indicó Rose Rock.

Por último, la mujer no dudó en alegrarse por el hecho de que el discurso de Will Smith al ser condecorado con el premio a Mejor actor principal por su actuación en Rey Richard: Una familia ganadora, no recibió la atención de muchas personas, que aún criticaban su acto violento en contra de Chris Rock.

“Nadie escuchó su discurso. Nadie pudo estar en el momento porque todo el mundo estaba sentado allí como: ‘¿Qué acaba de pasar?’”, concluyó.