“Me obligaron a casarme”: la dura confesión de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith

Aunque la relación del actor estadounidense Will Smith ya había estado en el foco de la atención mundial luego de los rumores y la confesión de infidelidad por parte de su esposa Jada Pinkett, recientemente, tras las actuaciones del artista en la última entrega de Premios Óscar el matrimonio regresó a la opinión pública y el panorama cada vez parece más oscuro.

Luego de que Pinkett sorprendiera a la audiencia con su comentario acerca de la actuación de Smith en los Óscar, durante las últimas horas los usuarios de internet viralizaron un video del 22 de octubre de 2018, en el cual la también actriz afirmó que su matrimonio con Will Smith había sido forzado, luego de haber quedado en embarazo.

El video pertenece a un episodio del programa Red Table Talk, en el que aparecen, además de los esposos Jada y Will Smith, una de las hijas de la pareja, Willow y la madre de la actriz, Adrienne Banfield. Durante el video, estos personajes hablan sobre el inicio de la historia del matrimonio de actores.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, afirmó Jada Pinkett en medio del programa, asegurando que se vio obligada a comprometerse, lo cual la había molestado mucho, revelación que tomó a todos por sorpresa.

Entre tanto, la madre de la actriz confirmó las palabras de su hija y agregó que incluso la boda tampoco había sido un momento agradable para Pinkett. “La boda fue horrible... Jada estaba enferma, era muy desagradable. Cuando estaba enferma no cooperaba”, fueron las palabras de Banfield acerca del matrimonio y la situación de su hija.

“Fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino”, agregó Pinkett sobre el día de su boda, recordando nostálgicamente lo mal que lo habría pasado. Incluso, recordó que durante esos días había continuado llorando por la imposición de sus padres. “Me pasé toda la noche llorando porque sabía que mi vida nunca iba a ser la misma”, afirmó.

Sin embargo, en medio del video Banfield también recalcó que para ella había sido lo correcto el matrimonio ante el embarazo de su hija, asegurando que no tenía idea de que las cosas se fueran a complicar durante los años. Para ese momento, 2018, la madre de Pinkett reconoció no había respetado los deseos de su propia hija, pero que sus intenciones no habían sido el sufrimiento prolongado de la actriz.

Por otro lado, en una reciente entrevista con el medio ‘US Weekly’, Jada Pinkett habló sobre la más reciente actuación de su esposo Will Smith en medio de la entrega de los Óscar, cuando Chris Rock hizo una broma ofensiva a cerca de Pinkett y el actor abofeteó a Rock.

El actuar del Smith no fue validado por Pinkett. De hecho, mencionó que fue un bochornoso momento y no dudó en catalogar la acción de su esposo como exagerada. Además, la repercusión que esto causó en redes sociales para la familia.

“Nunca dije que necesitaba protección, se dio en el fuego de la acción y él fue quien exageró. Yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, señaló Pinkett para US Weekly. No obstante, a pesar de la imagen que dejó Smith ese día, Pinkett aseguró que no está molesta con él, pero que sí le dejó claro que no aprobó su reacción.