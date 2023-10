“Ceguera emocional”: Will Smith respondió a las controversiales confesiones de su ex, Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett han sido centro de los comentarios luego de las controversiales confesiones que hizo la actriz en su libro recién lanzado, Worthy, además de todo lo que ha revelado en diferentes entrevistas.

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (de sus problemas con el Prozac). Él se convirtió en la droga ”, aseguró en una entrevista con la revista People.

En aquella conversación también afirmó que, aunque lo intentaron varias veces, finalmente no pudieron darle una nueva vida a su amor y ella tomó la decisión de decir adiós en el 2016.

“Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros. Creo que eventualmente viviremos juntos de nuevo, Will se está haciendo viejo. Sigue siendo bastante joven, pero cada vez me doy cuenta de que necesitará que alguien lo cuide”.

Will Smith responde a las confesiones de Jada Pinkett

Muchos estaban esperando que el actor ganador del Óscar hablara sobre las revelaciones de su exesposa, y ya lo hizo. The New York Times informó que durante el fin de semana recibieron un correo electrónico por parte de Smith, en el cual se refería a lo acontecido.

El actor aseguró lo siguiente: “cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

De acuerdo a los contado por el medio, Will agregó en el mail que solamente despertó de esa “ceguera emocional” cuando leyó y escuchó todo lo dicho por su expareja. Además de eso, también quiso dejar claro que Jada le parece “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él pensaba.

Finalmente, el actor se refirió a las críticas que ha recibido por las explosivas confesiones de su expareja. Sin embargo, aseguró que no representaban un problema para él, ya que durante su carrera ya había tenido que enfrentarse a toda clase de momentos.

“He pasado por un gran desafío de algunas de las críticas más duras con cosas que no son ciertas y tuve que aguantar eso. Así que puedo afrontar por completo la verdad... Lo que la gente piensa de mí como una exposición, yo no lo veo de esa manera”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se conocieron en el set de la famosa serie, The Fresh Prince of Bel-Air. Luego de un tiempo como novios llegaron al altar en 1997. Por aquella época fueron una de las parejas más comentadas de la farándula en Hollywood.