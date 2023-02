La millonada que gana Will Smith por cada película que hace en Hollywood

Desde que en 2022, el actor de Hombres de Negro, Will Smith abofeteó durante la transmisión en vivo de la ceremonia de cine más importante del mundo, Los Premios Óscar, a Chris Rock, su colega y comediante por la broma que le hizo a su esposa Jada Smith, la vida del artista dio un giro crucial.

La bofetada surgió por un chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que hacía alusión a su cabeza rapada. El comediante comentó después que no sabía que ella padecía de alopecia. - Foto: ap

A nivel global se replicó la escena en que Smith se sale de sus cabales para violentamente poner a Rock en su lugar, los espectadores no sabían si los actores habían hecho un show en medio de la premiación o, si por el contrario, Will había actuado porque sintió que le faltó al respeto a su esposa. Hasta los mismos asistentes no entendían lo que estaba pasando, además, porque es usual que los artistas creen puestas en escena espontaneas para divertir a los invitados en la importante ceremonia.

Lo cierto es que al final se conoció que todo había sido real y la Academia de Artes vetó a Smith por los siguientes 10 años, como castigo por su acto de violencia en televisión nacional.

Una vez el intérprete de Soy Leyenda se sintió más tranquilo y además observó el revuelo que causó por redes sociales, se disculpó con Rock y cayó en una profunda depresión, o por lo menos, eso dijo su representante.

El actor pidió disculpas por lo sucedido en la entrega de premios. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images) - Foto: Getty Images

Este sin duda fue un acto que pasará a la historia y por el que siempre recordarán al actor en la premiación. Al respecto, muchos se preguntaban sobre el futuro de la carrera de Smith, ya que se conoció que le cancelaron varios proyectos y que el actor estaba hospitalizado.

Sin embargo, por redes sociales, meses después de que se ‘calmaran las aguas’ lanzó el thriller de Emancipation, su última producción cinematográfica por la que ganó 32 millones de dólares por contrato, es decir que le pagaron 158.862.630 pesos colombianos.

En el informe de Variety, Tom Cruise le ganó el primer puesto a Will por Top Gun: Maverick, película por la que obtuvo 100 millones de dólares y, de hecho, se convirtió en la película con más ganancias de Paramount luego de registrar 1.400 millones de dólares en taquilla.

El segundo puesto se lo llevó Smith con 32 millones de dólares, seguido de Leonado DiCaprio quien recibió 30 millones de dólares por parte de Apple para grabar el clásico drama Los asesinos de la luna de las flores.

Leonardo DiCaprio, actor reconocido por su protagónico en Titanic. - Foto: FilmMagic

Aquí puede ver el listado completo:

Tom Cruise (Top Gun: Maverick): 100 millones de dólares Will Smith (Emancipation): 35 millones de dólares Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la luna de las flores): 30 millones de dólares Brad Pitt (lo nuevo de Joseph Kosinski): 30 millones de dólares Dwayne Johnson (Black Adam): 22,5 millones de dólares Will Ferrell (Spirited): 20 millones de dólares Chris Hemsworth (Extraction 2): 20 millones de dólares Vin Diesel (Rápidos y furiosos 10): 20 millones de dólares Tom Hardy (Venom 3): 20 millones de dólares Joaquin Phoenix (Guasón 2): 20 millones de dólares Ryan Reynolds (Spirited): 20 millones de dólares Denzel Washington (The Equalizer 3): 20 millones de dólares Jason Momoa (Aquaman 2): 15 millones de dólares Eddie Murphy (Superdetective en Hollywood IV): 15 millones de dólares Chris Pine (Star Trek 4): 13 millones de dólares