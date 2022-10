Will Smith podría dar otra bofetada en los Óscar 2023, ¿por qué?

Hace unos 190 días y luego de la surrealista escena vivida en la noche del 27 marzo, después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock en el escenario de los Óscar, nadie habría pensado que El príncipe del rap volvería a la acción en diciembre de este año.

Tras ganar el premio al mejor actor, minutos después Smith se convirtió en un paria mundial de manera instantánea tras la cachetada a Rock. Luego de este suceso y una vez que la Academia llevó a cabo una hilarante investigación de un hecho claramente visto por millones de personas, a Will se le prohibió, con razón, participar en la ceremonia durante 10 años.

En ese sentido, no hace falta decir que no ser admitido en los Óscar durante una década no es una buena imagen para un actor de cine y más si este ha ganado la estatuilla.

Pero en Hollywood, ¿a quién le importa cómo se comportan los suyos? El lunes, Smith, de 54 años, volvió con más fuerza de la que puede tener la bofetada, pues Apple lanzó el elegante tráiler de la nueva película de Smith, Emancipation, un drama serio dirigido por Antoine Fuqua (Training Day) en el que interpreta a un esclavo fugado, y anunció que se estrenará en diciembre, durante la temporada alta de la campaña de premios.

Ante este anuncio, la posibilidad que Will Smith obtenga otra nominación a Mejor Actor dentro de unos meses es muy real.

Y cada vez esto toma más sentido, pues es importante recordar que la cinta CODA, también de Apple, ganó este año el premio a la mejor película. Este detalle tal vez no está presente en la memoria de los cinéfilos, ya que este título se vio enormemente eclipsado por un Will Smith enloquecido que agredió a otra persona famosa ante decenas de millones de personas.

‘Emancipation’ ya contaba con el beneplácito de los Óscar por su prestigioso y contundente tema y por el talento de sus protagonistas, es decir, hasta que Smith golpeó a Rock. Apple, por su parte, quiere una película que compita con los premios. La mayoría de las películas de su principal competidor en streaming, Netflix, han fracasado en lo que va de año, y eso es exactamente lo que pretende con esta película. No serán tímidos con este lanzamiento.

No es absurdo pensar que sea imposible que consiga una nominación, pues la Academia le prohibió participar en la ceremonia durante 10 años. No obstante, esto quiere decir que Smith no puede asistir, pero en realidad no se le impide estar nominado o incluso ganar.

Por su parte, Will Smith no está más allá de la redención. Se ha disculpado un par de veces con Rock, que al parecer le ha dicho a Smith que aún no está preparado para hablar del tema. Pero solo ha pasado medio año.

Apple y Will Smith

Apple realizó el anuncio sorpresa y dijo que la más reciente película de Smith estaría en los cines el 2 de diciembre, y en su plataforma Apple TV+ una semana después.

Con estas fechas, Apple podría postular ‘Emancipation’ a la entrega del Óscar en marzo, un año después de hacer historia al convertirse en la primera plataforma de streaming en ganar la mayor estatuilla de Hollywood a la mejor película con CODA.

Will Smith se ha mantenido con bajo perfil desde la noche en la cual ganó el premio de la Academia a mejor actor por su participación en Rey Richard: una familia ganadora, minutos después de atacar a Rock por hacer un chiste sobre su esposa.

La estrella de Hollywood se disculpó públicamente después del incidente y divulgó en julio un video en las redes sociales hablando sobre lo ocurrido y ofreciéndose a reunirse con Rock “cuando estés listo para conversar”.

Smith, de 53 años, también renunció a su membresía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que aunque le prohibió participar en su mayor ceremonia durante una década, no lo bloqueó de ser nominado ni le retiró su estatuilla.