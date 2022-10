Aida Victoria sobre su relación con Aída Merlano, su madre: “Vivíamos agarradas”

Aida Victoria Merlano es muy conocida en las redes sociales por ser muy abierta con su público, por sus polémicas declaraciones sobre diversos temas. Uno de ellos, es la relación que tiene con su mamá, Aída Merlano, y gracias a quien se hizo famosa.

Los seguidores de la joven de 23 años sueñen creer que su relación siempre fue muy buena, cordial y demás, pero ello no siempre fue así, incluso la influencer dijo que antes que metieran a su mamá a la cárcel “vivían agarradas de las mechas”.

Así lo reveló en una charla con Camilo Triana, otro creador de contenido, quien le preguntó sobre el tema y qué era lo más difícil, ante lo cual, Aida dijo: “Lo más difícil no es la polémica, lo más difícil es no tener a mi mamá conmigo. Todos tenemos esos momentos en los que nos sentimos vulnerables y nos gustaría ir a donde la mamá y decirle: ‘mamá, abrázame’, lléname de fuerza, dame motivación’ y no la tengo”.

“He tenido momentos en mi vida que quiero compartir con ella y que quisiera que esté presente y no está, entonces eso es como lo más difícil, más allá de lo que la gente pueda decir o cualquier tipo de escándalo que se derive de eso, qué pasó con ella, lo más duro es siempre... no tenerla”. Por lo cual Camilo le preguntó: “¿O sea que siempre fueron juntas?”.

Pero ella contestó inmediatamente: “Cero. Mi mamá y yo vivíamos agarrándonos de las mechas. Nuestras personalidades son muy parecidas, entonces creo que cuando una persona quiere ser líder, siempre choca con otra que tenga ese mismo tipo de personalidad. Era re conflictiva nuestra relación”.

“Claro, mi mamá y yo vivíamos en la misma casa y nos veíamos como cada 3 o 4 días [mencionó entre risas] o sea, ni nos cruzábamos, como que ella llegaba o yo llegaba de la universidad y me encerraba en mi cuarto, no tenía como mucha relación con ella. O sea, fue una relación bastante conflictiva, pero cuando a ella la meten presa, lo que menos se esperó, era que yo iba a ser persona que iba a estar ahí incondicionalmente, yo me convertí en su mano derecha”, confesó.

“Yo me fui a vivir a Bogotá, estaba pendiente que no le faltara nada en medio de lo posible, era quién hablaba con los abogados, la que se convirtió como un intermediario entre la familia y ellos. Yo tenía solo 18 años. Ella jamás se esperó que yo -a esa corta edad que tenía- fuera a ser básicamente su bastón”.

De igual manera, Aida dijo que recientemente se vio con su madre, luego de dos años de no verla en persona, y que Merlano, quien está prófuga de la justicia colombiana en Venezuela, ahora mira a sus dos hijos y al ver que ya no hace parte de sus vidas, le resulta difícil; pues el hecho de haberse perdido de tantos momentos importantes con ellos, ahora, luego de tanto tiempo, le pesa.

La influencer afirmó que su madre estuvo ausente de la vida de ella y de su hermano, porque estaba tratando de darles comodidades a ambos, pero que debió haber estado más presente. Y de paso hizo una reflexión.

“Me parece que es bien bonito hablar de esto porque mucha gente -que seguramente está viendo esto- y tiene a su mamá en la casa y se da el lujo de pelear, de estar de malas, pero hay gente que no tiene su mamá y que quisiera tenerla, entonces yo lo que digo siempre es: en la medida de lo posible traten de valorar lo que tienen ahora, porque no saben qué puede pasar mañana y no es un tema tampoco de que si tú te la llevas mal con tu mamá, mañana hacen las paces, pero por lo menos dice ‘mi mamá no va a ser eterna. Voy a tratar de evitar los conflictos que uno sabe que se pueden evitar”.