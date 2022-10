“Ahorcó a uno de los niños”; Angelina Jolie demandó a Brad Pitt por agresión a uno de sus hijos

Brad Pitt supuestamente “asfixió” a uno de sus hijos con Angelina Jolie y “agarró” a su entonces esposa por la cabeza durante un vuelo en avión privado de 2016, según documentos judiciales obtenidos por Page Six el martes.

En este sentido, la actriz de Maléfica, de 47 años, presentó recientemente una contrademanda donde afirma que la estrella de El club de la pelea, de 58 años, supuestamente “asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” y “agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió”.

“En un momento dado, echó cerveza sobre Jolie; en otro, echó cerveza y vino tinto sobre los niños”, afirman también los documentos presentados por la defensa de la actriz.

Asimismo, Jolie supuestamente trató de intervenir en un momento dado y “agarró” a su entonces marido por detrás para intentar detenerlo, según cita la contrademanda.

“Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó hacia atrás en los asientos del avión, lesionando la espalda y el codo de la actriz”, alegan los documentos.

Dentro de los documentos de la contrademanda interpuesta por Jolie, la actriz continúa narrando la situación que se presentó dentro del avión en la que señaló el maltrato de Pitt a los menores.

“Los niños se precipitaron y todos intentaron valientemente protegerse. Antes de que terminara, Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños suplicaron a Pitt que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban”, cita el texto recogido de los documentos.

Cabe recordar que en septiembre del año 2016, Brad Pitt fue investigado por presunto abuso de menores por el FBI por este mismo incidente. Sin embargo, para esa oportunidad las autoridades no presentaron cargos penales contra el galardonado actor de Hollywood, quienes revelaron que en septiembre de 2019 que se puso sobrio y dejó atrás su problema de alcoholismo, que también llegó a perjudicar a Pitt..

Según documentos obtenidos previamente por Page Six, un representante de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos llegó a la conclusión de no procesar a Pitt con base a las discusiones con el agente del caso.

“Todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales en este caso debido a varios factores”, señalaban los registros.

Asimismo, para esta oportunidad una fuente cercana a la estrella de Once Upon a Time in Hollywood dijo en agosto de este año que “Angelina y su equipo han estado tratando desesperadamente de encontrar algo”, y añadió: “Todo esto es para el espectáculo. Todo esto es información que ella ya tenía hace cinco años y medio. No hay nada nuevo aquí”.

Por su parte, los abogados de Angelina Jolie sostienen en la nueva contrademanda, sin embargo, que el agente del FBI que investigó las acusaciones tenía “causa probable para acusar a Pitt de un delito federal por su conducta ese día.”

Por otra arista de este asunto, de acuerdo a la misma contrademanda, Angelina Jolie y sus hijos quedaron traumatizados por el supuesto abuso de Brad Pitt en el avión.

Jolie afirma que ella y sus hijos quedaron traumatizados por Brad Pitt tras su infame pelea en un avión privado en 2016.

“Los eventos de ese día fueron traumáticos para Jolie y los niños”, argumentaron los abogados de la actriz en documentos judiciales.

La presentación continuó: “Hasta el día de hoy, todos ellos no han podido regresar a Chateau Miraval debido a su asociación con estos eventos traumáticos, incluidos los niños que ahora son adultos legales.”