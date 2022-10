James Franco es el antagonista en película biográfica de Johnny Depp y Amber Heard

El actor que represente a James Franco será quien le ponga el picante y la trama en la próxima biopic de Johnny Depp y Amber Heard, llamada Hot Take: The Depp/Heard Trial, la cual será presentada por una plataforma de streaming.

Franco, intérprete de Pineapple Express, de 43 años, es la superestrella objeto de ira entre los ex más infames de este año 2022 en la próxima película, que se estrena el viernes en el servicio de streaming Tubi.

“¿Otra con James Franco?”, pregunta un molesto Depp, interpretado por el actor de Days of Our Lives Mark Hapka, leyendo un guion por encima del hombro de Heard en un tráiler de la película. Por su parte, Heard es interpretada por la actriz Megan Davis, de 33 años, quien en el video de presentación responde: “¿También estás celoso de él?”.

La producción se da apenas cuatro meses después de la publicitada demanda por difamación de 50 millones de dólares de la expareja de Depp.

Durante las seis semanas que duró el juicio, Heard alegó que Depp le dio una patada en la espalda durante un vuelo ocurrido en mayo de 2014, de Boston a Los Ángeles, debido a sus sospechas de que ella estaba “teniendo algo en secreto” con Franco.

“Él odiaba a James Franco”, explicó ella mientras estaba en el estrado. “Me acusaba de haber tenido algo con él en el pasado, ya que había rodado Pineapple Express con él”.

Ambos también compartieron una escena de beso en la película de 2015 The Adderall Diaries, para disgusto de Depp.

Dentro del juicio, Heard continuó su testimonio, sollozando: “(Depp) me llamó puta” por apretar los labios con Franco en la escena de la película.

La expareja de Johnny continuó afirmando que un enfurecido Depp le lanzó objetos y le dio una bofetada durante su escándalo en el avión, recordando la misma situación citada.

“No me dolió la cara, solo me sentí avergonzada de que me hiciera eso delante de los demás”, dijo la estrella de Aquaman, y añadió que Johnny Depp procedió a burlarse de ella con indirectas durante toda esa situación previa a iniciar el vuelo que cubría la ruta Boston a Los Ángeles.

Allí, en el juicio, Amber Heard declaró entonces que su exesposo la maltrató con su bota y esa patada la recibió de manera desprevenida.

“Sentí esta bota en mi espalda”, dijo. “Me caí al suelo. Y nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Podrías haber oído caer un alfiler”, aseveró ante el juez del caso la actriz.

En ese sentido, Heard continuó diciendo: “Recuerdo que me sentí muy avergonzada de que él pudiera tirarme al suelo delante de la gente. Y lo más vergonzoso es que no sabía qué hacer al respecto”.

Por otra parte, y lejos de este juicio tan renombrado, James Franco, quien fue acusado de explotar sexualmente a cinco mujeres que asistieron a su escuela de actuación Studio4 en 2018, aún no ha reconocido públicamente haber sido arrastrado al juicio de Depp contra Heard.

El primero de junio, el jurado otorgó a Depp 15 millones de dólares,10 millones en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, tras considerar que Heard dañó injustamente su carácter en su artículo.