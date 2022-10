Kathy Sáenz habló de su relación con Sebastián Martínez y la diferencia de edad entre ellos

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años, debido a la sólida unión que crearon tras coincidir en un proyecto televisivo. Ambos actores se arriesgaron a vivir una historia distinta, pese a las opiniones que surgieron en el medio y el público.

Los artistas se enfrentaron a críticas y juicios externos a su círculo social, ya que en aquella época los dos sostenían una relación con otras personas. Una vez decidieron darle inicio a su romance, lograron pasar las pruebas personales y emocionales, sumando hasta el momento más de 15 años de unión.

Aquel amor se dio precisamente después de las grabaciones de la telenovela Juegos prohibidos, del Canal RCN, en donde coincidieron y compartieron mucho tiempo. Los sentimientos avanzaron y poco a poco llegaron a conectar de una forma inigualable, por lo que en la actualidad son admirados por miles de usuarios en redes sociales.

Recientemente, la actriz concedió una entrevista a Caracol Radio donde aprovechó para recordar el tiempo que lleva junto a Martínez y los peldaños que se atravesaron en el camino por opiniones que juzgaban la diferencia de edad entre ellos. En el diálogo se revivieron los problemas que surgieron al iniciar su relación, teniendo en cuenta las historias que vivían en aquel entonces.

De acuerdo con lo que mencionó Kathy Sáenz, las miradas de algunos curiosos de aquel entonces se posaron sobre los 11 años que se llevan y las condiciones en las que se enamoraron. La empresaria detalló que hace 16 años este factor no era común y genera choque en algunas personas.

“Soy 11 años mayor que él (...) En esa época eso era como un sacrilegio, hace 16 años eso no era común. Hoy ya está más aceptada la cosa y las mujeres dijeron ‘qué hago si me enamoré de un hombre y resulta que es menor que yo’, qué tengo que hacer, me fustigo o qué puedo hacer”, dijo la celebridad, quien mostró su punto de vista con los cambios que surgieron en la sociedad con este tema.

De igual manera, la artista recordó que su amor con Sebastián inició cuando ella tenía 34 años y él 23 años. Actualmente, ella celebró sus 50 años, mientras él se acerca a los 40.

“Yo tenía 34 años y él tenía 23; la verdad, vemos las fotos y se ve una relación muy pareja en cuanto a la edad”, mencionó la colombiana, refiriéndose también al amarillismo que abundaba en los medios con respecto a su relación.

Sáenz aprovechó para señalar que otro factor que llegó a afectar su amor con el reconocido actor, protagonista de Hasta que la plata nos separe, fue la posición que tomaron sus allegados y cercanos con el paso del tiempo, pues lanzaron comentarios despectivos y negativos. La famosa indicó que los dos recibieron palabras innecesarias de sus conocidos, por lo que los hicieron a un lado y siguieron con su vínculo.

“Creo que los que más repararon en eso fueron las personas de afuera de la relación, nosotros estábamos felices y enamorados”, dijo la bogotana al medio.

Es importante destacar que los dos actores se mostraron siempre unidos y cómplices con todo el proceso personal que llevaron, luchando por su amor y la química que construyeron hasta el presente. Martínez continúa en la televisión, mientras que su pareja decidió alejarse de las cámaras y trabajar arduamente en su emprendimiento de productos de belleza, los cuales promociona y presenta a través de las plataformas digitales.