Diana Ángel habló del gobierno Petro e hizo llamado tras victoria de Abelardo De La Espriella: “No soy delincuente”

A lo largo de su carrera, Diana Ángel se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Su participación en diversas producciones, sumada a su talento y constancia, le han permitido ganarse el reconocimiento del público y construir una sólida comunidad de seguidores.

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Además de su faceta artística, la intérprete ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre temas de actualidad, especialmente relacionados con la política y la realidad nacional.

Sus publicaciones han generado todo tipo de reacciones, en gran parte por el respaldo que ha expresado hacia Gustavo Petro y otros sectores de tendencia progresista.

Luego de las elecciones presidenciales de 2026, en las que manifestó públicamente su apoyo a Iván Cepeda y a la candidatura del Pacto Histórico, la actriz volvió a captar la atención de los usuarios. En esta ocasión decidió responder a un tema que seguía circulando en internet y que, según dejó ver, le causaba incomodidad, por lo que optó por fijar su postura a través de sus plataformas digitales.

En un post, la artista indicó que extrañaría cosas que dejó el gobierno Petro, pese a los constantes señalamientos que recibía de la oposición, donde la catalogaban de “guerrillera” o “delincuente”.

Ante esto, aseguró que cualquier persona está en su derecho de ver las cosas desde su perspectiva y solo la historia se encarga de plasmar la realidad con respecto a cómo estará el país en cuatro años.

“Yo no soy ‘delincuente’ ni ‘guerrillera’ como nos empaquetan a todos los progresistas. Y sí, voy a extrañar las cosas buenas que nos dejó el Presidente Gustavo Petro”, escribió.

“Habrá algunos que solo se empeñen en recalcar lo malo. Están en todo su derecho. Por eso son la oposición. En cuatro años volveremos a recordar, a hacer memoria y será ahí cuando la historia nos dará las respuestas”, aseveró en la publicación.