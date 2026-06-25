Diana Ángel habló de cruda situación y expuso decisión que tomó tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “Cada incoherencia”

Diana Ángel ha logrado mantenerse como una de las personalidades más queridas y reconocidas de la televisión colombiana. Gracias a una trayectoria construida con disciplina y talento, la actriz ha participado en numerosas producciones que le permitieron conectar con públicos de distintas generaciones y consolidar una amplia base de seguidores.

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Paralelamente a su carrera artística, Ángel ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre temas de interés nacional. Sus comentarios relacionados con asuntos políticos y sociales han generado constantes debates entre los usuarios, especialmente por su respaldo público a iniciativas y líderes del sector progresista, entre ellos Gustavo Petro.

Tras la jornada electoral de 2026, en la que manifestó su apoyo a Iván Cepeda y a la propuesta del Pacto Histórico, la actriz volvió a ser tema de conversación en plataformas digitales. Esta vez decidió intervenir para responder a una situación que seguía circulando en internet y que, al parecer, le generaba incomodidad.

Por ese motivo, optó por expresar públicamente su postura y aclarar su punto de vista frente al asunto que estaba generando comentarios entre los usuarios.

De acuerdo con lo que quedó registrado, a través de su cuenta de X, Diana Ángel apuntó que seguía lidiando con una incómoda y cruda situación, la cual venía de votantes de Abelardo De La Espriella que solían llamarla “guerrillera”.

La artista indicó que esto era una constante en los ataques que recibían los seguidores de la izquierda, considerando que era valioso el hecho de que excombatientes dejaran las armas y se reintegraran a la sociedad como parte de un proceso de cambio.

“Es muy divertido verlos reaccionar justificando la incoherencia. Dicen: ‘Malo si los crucifican y malo si no’. Son expertos en voltear las cosas. Para mí, cualquier excombatiente que haya dejado las armas y se haya reintegrado a la sociedad dejó de ser guerrillero. Los que ganaron nos han dicho guerrilleros hasta a los que nunca hemos empuñado un arma”, dijo en la publicación.

No obstante, sí fue clara sobre la decisión que había tomado tras el triunfo del ‘Tigre’, centrándose en analizar y observar detenidamente lo que ocurra en el nuevo Gobierno de cara a una mejora del país.

Diana Ángel aseguró que estará en Colombia y en las plataformas digitales, recordándoles a todos los votantes de derecha las incoherencias que surjan en los pasos que den en la política.

“El discurso de campaña siempre fue ‘no apoyar guerrilleros’, pero ahora que su presidente los nombra en cargos, ahora sí son pataleos de nosotros. Y sí, voy a estar aquí cuatro años, recordándoles cada incoherencia que surja de parte de la Patria Milagro. Y si hacen las cosas bien, las reconoceré, antes no”, concluyó.