Diana Ángel le respondió a Abelardo De La Espriella y aclaró si se irá del país tras su triunfo: “Hacernos llenar de temor”

Diana Ángel y Abelardo De La Espriella tuvieron un cruce de mensajes el 22 de junio, plasmando la posición que tenía cada uno tras el primer resultado de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta.

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La actriz cuestionó al abogado por el gran número de personas que son oposición a su plan de gobierno en caso de que se reafirme su victoria tras el preconteo, indicando que tenía una responsabilidad gigante con el país.

El presidente electo, hasta el momento, puntualizó que ya sabía qué paso daría, intentando conquistar a sus detractores para construir un mejor camino que beneficie a miles de personas. El famoso señaló que garantizaría un ambiente mejor, buscando que al final todos lo aceptaran.

Ante este mensaje, publicado desde su cuenta de X, Diana Ángel volvió a responderle y enmarcó una serie de puntos claves. La artista aseguró que valoraba el tiempo que se había tomado en responderle, notando un cambio en el tono que utilizaba para dirigirse a los votantes de izquierda.

No obstante, sí fue clara en que esperaba que los ataques y comportamientos de los seguidores del ‘Tigre’ se redujeran, manejando otro estilo de reacciones.

Abelardo De La Espriella y Diana Ángel Foto: SEMANA - Instagram @dianangel01 / Montaje SEMANA

Allí fue cuando aprovechó y aclaró las noticias falsas que se difundían, mencionando que ella se iría del país tras este triunfo de la derecha. La artista fue enfática en que esto no era así, ya que se quedaría en su tierra y no cambiaría su nacionalidad.

“Agradezco y valoro el tiempo que se toma para responderme. Comprenderá que el mensaje de toda su campaña ha sido hacernos llenar de temor y miedo a los que pensamos diferente a Usted. Guardaré este trino con mucho anhelo y esperanza de que lo que aquí dice (sea cual sea el resultado del escrutinio final), sea un camino para que Colombia siga avanzando y que esta, su respuesta, sea un llamado a sus seguidores, a que no nos sigan hostigando, con mensajes agresivos, amenazantes y sobre todo que dejen de replicar noticias falsas, como en la que afirman que yo manifesté querer irme del país si usted ganaba. Jamás me iré de Colombia, nunca me he ido y mucho menos renunciaré a mi nacionalidad, ni la cambiaré. Esa noticia la desmintió el mismo Director de Publimetro”, escribió.

“Seguiremos desde nuestras posiciones, defendiendo los derechos adquiridos y los avances sociales que hemos tenido en los últimos años y estaremos abiertos a los diálogos necesarios para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos los colombianos, corregir los errores que se hayan cometido, reconocerlos y seguir adelante”, agregó.

Por último, la famosa exaltó el gran número de personas que estaban del otro lado político, esperando respeto y buen manejo de quienes pensaban distinto.

“Somos la mitad del país pensando diferente y esa cifra no es una nimiedad. Me tranquiliza saber que ha bajado su tono violento hacia nosotros como aquí lo manifiesta y espero de todo corazón, que sus seguidores sigan su ejemplo”, finalizó.