Colombia sufrió inesperado contratiempo antes de enfrentar a RD Congo: diluvio en Guadalajara los mermó

La Selección Colombia tuvo que suspender su entrenamiento la tarde de este lunes, 22 de junio, por una fuerte tormenta eléctrica que alcanzó la Academia AGA, donde entrena el combinado cafetero, en Zapopan (Guadalajara, México).

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Rápidamente se hizo viral un video de la situación climática, cuando la lluvia y la tormenta eléctrica hicieron que los jugadores de la Selección Colombia no pudieran seguir el plan de entrenamiento como estaba planeado.

Video | La tormenta que obligó a parar el entrenamiento de la Selección Colombia

Fue el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, quien amplió detalles. Grabó el cielo negro en Zapopan, la lluvia que no paraba, y las imágenes se hicieron rápidamente virales en redes sociales.

🫠¡DETENIDO EL ENTRENAMIENTO DE COLOMBIA!



🌧⛈️Debido a una fuerte lluvia con tormenta eléctrica, se debió suspender el entrenamiento por el problema de clima



🎥@sebasperiodista



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#Deportes | La práctica de la selección Colombia en Guadalajara fue suspendida por la lluvia que llegó acompañada de rayos; el conjunto nacional adelanta sus entrenamientos en la sede deportiva de Atlas.#ElMeridianoTeUbica pic.twitter.com/9XyhtqYGto — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) June 23, 2026

Se trataba del último entrenamiento de la Selección Colombia antes del partido crucial que tendrá este martes, 23 de junio, contra RD Congo en el estadio Guadalajara. Será por la segunda fecha del grupo K, en este Mundial 2026, y con arranque a partir de las 9:00 p. m. (horario colombiano).

Esto podría afectar los planes que tenía Néstor Lorenzo, pues el estratega pudo haber ultimado detalles del compromiso en esta última práctica. Resta esperar cómo se sigue desarrollando la situación climática para la Selección Colombia.

Y es que no solo el plantel cafetero sufrió este lunes por el clima en el Mundial. Por primera vez en lo que va de esta cita orbital de 2026, se suspendió un partido debido a las condiciones climáticas, también por una tormenta eléctrica. Fue en Francia vs. Irak, en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos).

El segundo tiempo del mencionado partido, programado para jugarse aproximadamente sobre las 5:00 p. m. (hora colombiana), fue postergado durante casi dos horas, hasta que el clima permitió que la pelota volviera a rodar.

Néstor Lorenzo analizó el partido contra RD Congo

“Lo que teníamos estudiando de Congo en la previa había variado bastante, pero ya con Dinamarca y Portugal marcó un 5-3-2, mantiene dos delanteros importantes arriba y hay que evitar transiciones y contras. Eso es lo que estamos trabajando”, dijo Lorenzo en rueda de prensa, con declaraciones recogidas por As Colombia, antes del partido clave.

La ecuación para Colombia es: si le gana a RD Congo, en Guadalajara, estará inmediatamente clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por eso la importancia del juego previo al enfrentamiento ante Portugal.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Llano

“Tenemos una identidad de juego que tenemos que respetar. No nos han lastimado mucho con pelota aérea. Incluso la gente que no es tan alta marca bien, se compromete en la pelota aérea defensiva. No es que vamos a poner gente alta para la pelota parada, no es nuestro estilo”, añadió el argentino.