La Selección Colombia y la República Democrática del Congo jugarán este 23 de junio y ambos equipos ajustan detalles en un choque crucial en sus aspiraciones para pasar de ronda. La hora de arranque es a las 9:00 p.m. (horario colombiano) y es válido por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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El equipo de Néstor Lorenzo sabe que se trata de un partido clave y que se juega gran parte de la clasificación a la siguiente fase. No hay margen de error, si quieren instalarse en la ronda de dieciseisavos de final.

El compromiso se desarrollará en el estadio de Guadalajara, donde se espera gran asistencia de hinchas colombianos y congoleses. Precisamente, RD Congo ve cómo se une un fichaje de lujo en México.

Colombia llega al juego luego de haber vencido en el debut a Uzbekistán por 3-1, por lo que es líder parcial de la zona. Sin embargo, RD Congo también asoma inspirado y muy fortalecido tras sorprender a la Portugal de Cristiano Ronaldo y sacar un punto de oro (1-1) en el primer juego del grupo que se disputó en Houston.

Por si fuera poco, RD Congo ya tiene en Guadalajara a su fichaje estrella, que los mismos jugadores congoleses habían pedido e hicieron todo lo posible para que estuviera acompañando al equipo en este choque crucial ante la Selección Colombia. Tras cumplir una cuarentena por la crisis del Ébola que azota al país africano, Michel Nkuka ya está en territorio mexicano.

Es una de las estrellas de RD Congo y que fue clave su papel en el camino de la clasificación a la Copa del Mundo y en la Copa de África. Hace referencia a quien es conocido como Lumumba, uno de los más reconocidos en las gradas y que brillaba por su ausencia en el Mundial 2026.

Lumumba está de regreso

El ferviente hincha congolés tenía que cumplir una estricta cuarentena para ingresar a Estados Unidos debido al virus del Ébola. Por amor a su país, tuvo que acatar los requisitos, se perdió el debut ante Portugal, pero ya está listo para enfrentar a Colombia.

De esta manera, Colombia recibe una notificación importante de RD Congo y los hinchas tendrán la enorme tarea de apoyar hasta el final y mover la estatua en el estadio de Guadalajara.

¿Quién es Lumumba?

La silueta de Michel Nkuka se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa, capital del país.

Según los historiadores, dio un discurso contundente contra el racismo de los colonos de Bélgica, lo que hizo entrar a Patrice Lumumba como leyenda, el 30 de junio de 1960, día de la proclamación de la independencia del antiguo Congo belga.

Solo 75 días después, fue derrocado y unos meses más tarde, asesinado, el 17 de enero de 1961, a manos de mercenarios belgas y separatistas de la región de Alto Katanga.

Su cuerpo, disuelto en ácido, nunca llegó a ser encontrado. Este caso sigue suponiendo una de las páginas más oscuras de las relaciones entre Bélgica y su antigua colonia.

El orgullo congolés

Para sus compatriotas, la encarnación de Patrice Lumumba hecha por Michel NKuka es un “orgullo”, afirma Houssen Ilunga, aficionado congoleño de 24 años de edad.

Michel NKuka Mboladinga es “nuestro hermano”, apunta Laetitia Malula, aficionada de 30 años del país centroafricano.

El hincha de la República Democrática del Congo, Michel Kuka Mboladinga, rinde homenaje al difunto primer ministro Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido. Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Jered Bitobo, aficionado de 35 años, afirma que conoce “muy bien” a Michel NKuka Mboladinga, quien habría comenzado a ejercer el rol de estatua hace varios años para el AS Vita Club, un club congoleño.

Su última aparición fue en el juego entre Argelia y la RD del Congo en Rabat. Foto: Mboladinga / AFP

“Es un mensaje fuerte, a nivel internacional como local. La mano abierta es un signo de paz y necesitamos paz en nuestro país”, señala el aficionado.