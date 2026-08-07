Atlético Nacional firma un nuevo fichaje por 18 meses: pasó por el Manchester City

Atlético Nacional sigue armando su nómina para el segundo semestre de la Liga Betplay y todavía está a la espera de dos nuevas caras para seguir en su lucha por el título. Luego de perder la final ante Junior de Barranquilla, hubo remezón y muchas cosas cambiaron, comenzando por el técnico, que ahora es Lucas González, y el director deportivo, Víctor Marulanda, en reemplazo de Gustavo Fermani.

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Ya la nueva temporada está en marcha con varios jugadores nuevos y ganar el trofeo en el mes de diciembre es la máxima prioridad. Así, Atlético Nacional siguió moviéndose y, ante la salida del venezolano Eduard Bello al Deportivo Cali, el club verdolaga salió al mercado para ocupar su vacante y ya tiene el elegido.

Según el periodista Felipe Sierra, muy cercano a Atlético Nacional, Ian Poveda es el extremo elegido; indicó que ya firmó un contrato de 18 meses. Los rumores no descartaban su fichaje, siempre y cuando Bello saliera a Cali. Su más reciente club fue Inter de Bogotá en la Liga Betplay.

El volante ofensivo nació en Londres y estuvo varias temporadas en el fútbol inglés; la campaña 2020-2021 fue la única que compitió en la Premier League con el Leeds United (14 partidos jugados).

Ian Poveda en su presentación con Sunderland. Foto: Sunderland AFC via Getty Images

De resto, pasó por los segundos equipos del Sunderland y el Manchester City. Además, registró seis temporadas en la Championship de Inglaterra (segunda división), con Sunderland, Blackpool, Blackburn, Sheffield Wednesday y Leeds United.

Fichaje con experiencia en Inglaterra

Hacia 2018 fue la temporada en la que Poveda perteneció al City. Allí no se pudo establecer y el balance de su estadía fue de un solo partido jugado. Luego cambió de club de manera constante en el balompié inglés.

El volante del Inter de Bogotá se une a los nombres de Andrés Reyes (defensa central) y Elías Cabrera (volante argentino). De esta manera, Atlético Nacional cerraría su libro de pases para este semestre.

Poveda es un fichaje de cartel y que sumó gran continuidad en el semestre pasado con el equipo bogotano tras entrar a los playoffs siendo protagonista. Eso fue suficiente para hacerse un fichaje clave en el fútbol profesional colombiano y Nacional aprovechó.

⚽🔥 ¡Golazo de Ian Poveda! ¡Jugadota de Internacional de Bogotá para irse arriba 1-0 contra Nacional en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/iwi4IAmcVP — Win Sports (@WinSportsTV) May 9, 2026

Por si fuera poco, su paso por Inglaterra le permitió estar en una convocatoria de la Selección Colombia para una ronda de amistosos en 2023. Se espera que pueda ser titular en el esquema de Lucas González.