Equipo de ‘Mañana Express’ se despide: el nuevo grupo que llega a RCN y el inesperado cambio de horario

La televisión colombiana se prepara para una importante transición en sus mañanas. El reconocido formato matutino Mañana Express, producido por el Canal RCN, experimentará una reestructuración integral que modificará no solo su horario habitual de emisión, sino también su enfoque editorial y el equipo que acompañará a los televidentes. La producción, que se emitía después del informativo de primera hora, se integrará de manera más estrecha con la línea noticiosa del canal.

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De acuerdo con las recientes piezas promocionales emitidas por el canal, el programa dejará su horario tradicional de las 7:30 a. m. para iniciar formalmente a las 6:00 a. m., a partir del martes 30 de junio. El eslogan publicitario de esta nueva etapa: “Ahora, Mañana Express es más. Más cercano, más en la calle”, sugiere una evolución hacia el reporterismo urbano y la descentralización informativa, priorizando el contacto directo con los ciudadanos en diferentes puntos del país.

Aunque en redes y diversos portales de entretenimiento se ha especulado que la medida obedece a presuntas políticas de optimización del presupuesto, esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni directivos del Canal RCN. La nueva narrativa apunta, en cambio, a una estrategia de renovación para competir en la franja matutina, unificando el espíritu del magacín con la inmediatez del formato informativo.

La transformación de Mañana Express implica también una notable renovación en su nómina de talentos de la televisión colombiana. Periodistas y presentadores que lideraron el proyecto en su etapa previa, tales como Sandra Vélez, Sandra Bohórquez, Yéner Bedoya y Santiago Vargas, no continuarán en esta nueva etapa. Varios de ellos ya han manifestado mensajes de agradecimiento y despedida dirigidos a su audiencia a través de sus redes sociales personales.

Equipo de "Mañana Express" se despide Foto: x

Por otro lado, la conducción y los segmentos del renovado espacio estarán a cargo de figuras ampliamente reconocidas por los televidentes de Noticias RCN. El nuevo equipo de trabajo estará integrado por:

Iván Marín: Quien se desempeñaba como director del formato anterior y continuará vinculado a la propuesta.

Quien se desempeñaba como director del formato anterior y continuará vinculado a la propuesta. Felipe Arias: Reconocido cronista y presentador del canal, encargado de liderar las secciones de comunidad.

Reconocido cronista y presentador del canal, encargado de liderar las secciones de comunidad. Isabella Atehortúa: Aportando dinamismo y cubrimiento en temas de salud y actualidad.

Aportando dinamismo y cubrimiento en temas de salud y actualidad. Efraín Arce: El ‘patrullero’ de RCN , enfocado en la movilidad y las denuncias ciudadanas desde las calles.

El ‘patrullero’ de , enfocado en la movilidad y las denuncias ciudadanas desde las calles. Rossy Lemos: Periodista clave en la conexión con las regiones del país.

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La noticia sobre el destino del programa ya venía generando eco en las redes sociales semanas atrás. El periodista Carlos Ochoa y varios medios ya habían adelantado reportes sobre la posible salida del aire del formato original, proyectando finales de mayo o junio como fechas tentativas para la reestructuración.

Con los anuncios oficiales, queda en evidencia que la marca Mañana Express se mantiene vigente, pero bajo un esquema conceptual completamente rediseñado. Los televidentes presenciarán una transición en la que el dinamismo de la calle y las realidades regionales serán el eje central del inicio de la jornada en el Canal RCN.