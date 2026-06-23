Diana Ángel habló sobre supuesta decisión de salir del país tras triunfo de Abelardo De La Espriella y estalló: “No nos hostiguen”

Diana Ángel se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional y, al mismo tiempo, como una personalidad con amplia presencia en redes sociales. Desde el inicio de su carrera artística logró destacarse por su talento y versatilidad, características que le permitieron ganarse el cariño de distintas generaciones de espectadores y construir una sólida comunidad de seguidores.

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Más allá de su trabajo en el mundo del entretenimiento, la actriz también ha sido protagonista de conversaciones en el ámbito digital por las opiniones que comparte sobre temas de actualidad. En diferentes ocasiones ha expresado públicamente sus posiciones frente a asuntos políticos y sociales, incluyendo su respaldo al proyecto liderado por Gustavo Petro, postura que ha generado tanto apoyo como críticas entre los usuarios.

Tras las elecciones presidenciales de 2026, en las que reiteró su apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la artista volvió a captar la atención de sus seguidores. En esta ocasión decidió referirse a una situación que continuaba circulando en plataformas digitales y que, según dejó entrever, le resultaba incómoda, por lo que optó por pronunciarse públicamente para fijar su posición sobre el tema.

De acuerdo con lo registrado, Diana Ángel publicó un nuevo post en su cuenta oficial de X, aclarando una noticia falsa que se había hecho viral en medio de la coyuntura política.

La actriz aseguró que era mentira que se fuera a ir del país, por lo que le pedía a sus detractores que dejaran de estarle escribiendo que “empacara maletas”. En el mismo mensaje pidió que se informaran y dejaran los ataques, pues no consideraba que era aceptable.

“El director de Publimetro aclaró hace varios meses que está noticia es falsa. Así que dejen de mandarme a hacer ‘maletas’, porque yo ni lo dije, ni lo diré jamás. Infórmense bien por favor y no nos hostiguen más con su agresividad y violencia”, escribió, citando las palabras de Alejandro Pino.