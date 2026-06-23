Mundial 2026: el video con el que Georgina apoyó a Cristiano Ronaldo por partido de Portugal

Georgina Rodríguez volvió a llamar la atención en redes sociales al dejar en claro que sigue de cerca cada uno de los pasos de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. La modelo y empresaria, que suele acompañar al futbolista en los momentos más importantes de su carrera, compartió un emotivo video en sus redes sociales horas antes del segundo partido de Portugal en la Copa del Mundo.

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Desde hace años, Georgina se ha convertido en una de las principales apoyos del delantero portugués, pues desde las tribunas o publicaciones en Instagram, suele dejar mensajes dedicados a él y la selección portuguesa.

En esta oportunidad, antes del encuentro entre Portugal y Uzbekistán, publicó en sus historias de Instagram un video que llamó la atención de sus seguidores. El clip había sido compartido originalmente por la cuenta de Smash Talent Kids África y mostraba a varios niños apoyando a la selección lusa desde el continente africano.

En las imágenes aparecen los menores vestidos con camisetas de Portugal y portando banderas del país europeo mientras bailan y celebran al ritmo de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, escrita por la cantante colombiana Shakira.

El video transmite un ambiente de alegría y entusiasmo, ya que los niños cantan, bailan y envían buenos deseos para el equipo liderado por Cristiano Ronaldo antes de su segundo compromiso en el torneo.

Junto a la publicación, la organización escribió un mensaje sencillo pero significativo: “Les deseamos lo mejor”.

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Georgina decidió compartir ese contenido con sus más de 73.6 millones de seguidores, ampliando así el mensaje de apoyo para la selección portuguesa en una jornada importante dentro de la fase de grupos del Grupo K del Mundial 2026.

No es la primera vez que la modelo utiliza sus redes para respaldar a Ronaldo. Durante torneos internacionales, finales y partidos decisivos, suele publicar fotografías, videos o mensajes dedicados al futbolista. De hecho, muchas de sus publicaciones relacionadas con el deporte generan miles de reacciones por parte de los seguidores de la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Tomadas de Getty Images - Montaje: SEMANA

Además de acompañar a Cristiano en su carrera profesional, Georgina se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes en redes sociales. Su vida familiar, sus proyectos personales y sus apariciones públicas suelen captar la atención de millones de personas alrededor del mundo.