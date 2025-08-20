Revelan el que sería el verdadero precio del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y las redes estallan en comentarios

Georgina Rodríguez ha vuelto a llamar la atención mediática tras compartir en sus redes sociales el impresionante anillo de compromiso que el famoso futbolista Cristiano Ronaldo le regaló.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en su post publicado el pasado lunes 11 de agosto.

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez | Foto: IG: @georginagio

Esta joya exclusiva desde un inicio fue valorada entre 6 y 10 millones de euros según los expertos, convirtiéndose en una de las piezas más caras y lujosas del mundo de las celebridades.

La espectacular pieza destaca por su diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, calidad D-Flawless, montada en oro blanco y flanqueada por piedras laterales.

Esta joya no sólo brilla por su tamaño y pureza, sino también por la artesanía detrás de su diseño.

Aunque se especuló con grandes firmas internacionales como Cartier o Harry Winston, varias publicaciones han confirmado en los últimos días que el anillo fue elaborado por la prestigiosa joyería bilbaína Damaso Martínez.

El precio de esta obra de alta joyería oscila, según estimaciones de expertos como Daniel Nicolás y Forbes, entre los 6 y los 13 millones de euros, aunque la cifra exacta depende de las características precisas del diamante central y los detalles personalizados de la pieza.

La joya ha generado tal revuelo y admiración que Georgina se posiciona ahora entre las figuras con los anillos de compromiso más icónicos y costosos del panorama internacional.

Así, el gesto de Cristiano Ronaldo no sólo reafirma su historia de amor con Georgina, sino que coloca a la pareja en el club de élite de las grandes joyas mediáticas, siendo la exclusiva firma bilbaína Damaso Martínez la responsable de la creación de una joya digna de museo.

Esta gran joya preciosa llamó tanto la atención que inundó las redes sociales de comentarios: “Pero ni la piedra filosofal mi reina hermosa”; “Omggg, felicidades”; “Muy pequeño el anillo, yo diría que lo pienses bien”; “Así hasta yo acepto”; “Llévalo a la luna por mi”; “Mami, con ese anillo me compro toda una ciudad jaja”; “Este hermoso anillo solo está hecho para ti”; “Este hombre salió adelante con un gran anillo”; “Su anillo puede arreglar la pobreza del mundo jajaja mentira”.

En redes sociales ha crecido la expectativa en torno a la futura boda, impulsada por el anillo que despertó comentarios sobre la magnitud del magno evento.

La pareja es conocida por no limitarse en gastos y por mostrar con frecuencia los lujos que forman parte de su estilo de vida, lo que refuerza la idea de que el matrimonio no será la excepción.