Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de historia del fútbol luego de lograr un doblete en el empate 2-2 entre Portugal y Hungría durante las eliminatorias mundialistas.

En medio del nuevo récord deportivo, nuevos rumores crecen sobre un posible embarazo con su esposa Georgina Rodríguez. La posibilidad de que la familia del futbolista crezca se da luego de diversas apariciones públicas de la pareja, especialmente en la Semana de la Moda de París 2025.

Georgina fue vista en el evento de moda luciendo un elegante conjunto blanco que destacaba una figura con un vientre ligeramente abultado, lo que ha avivado las especulaciones de un posible embarazo.

El rumor ha sido alimentado por el programa de televisión español ¡Vaya fama!, de Telecinco, donde la presentadora Alba Morales sugirió que la pareja se habría casado recientemente debido a un embarazo, argumentando que en Arabia Saudita, donde viven, las normas culturales no permiten la convivencia sin matrimonio, razón por la que pudieron oficializar su unión en agosto de 2025.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las familias más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo. Ronaldo es padre de cinco hijos: Cristiano Jr., nacido en 2010; los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada en 2017; y dos hijas con Georgina, Alana Martina y Bella Esmeralda.

La pareja ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida en 2022 de uno de los mellizos que esperaban, pero han mantenido un vínculo fuerte y consolidado durante más de nueve años de relación.

Ronaldo es uno de los deportistas mejor pagados de la historia, con ingresos multimillonarios provenientes de su contrato con el club Al Nassr, en Arabia Saudita, y de numerosos patrocinios y negocios personales. Su fortuna supera los 500 millones de dólares, lo que lo convierte en una figura influyente tanto dentro como fuera del campo.

Georgina Rodríguez, por su parte, es una reconocida modelo e influencer que ha logrado construir una carrera propia y cuenta con lucrativos contratos con marcas internacionales y sus propios emprendimientos en el mundo de la moda y el entretenimiento.