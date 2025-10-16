Suscribirse

¿Cristiano Ronaldo será padre nuevamente? Esto es lo que se sabe

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas. El récord llega en medio de rumores sobre un nuevo embarazo.

Redacción Gente
16 de octubre de 2025, 4:58 p. m.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían ser padres de nuevo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían ser padres de nuevo. | Foto: Instagram @georginagio

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de historia del fútbol luego de lograr un doblete en el empate 2-2 entre Portugal y Hungría durante las eliminatorias mundialistas.

En medio del nuevo récord deportivo, nuevos rumores crecen sobre un posible embarazo con su esposa Georgina Rodríguez. La posibilidad de que la familia del futbolista crezca se da luego de diversas apariciones públicas de la pareja, especialmente en la Semana de la Moda de París 2025.

Georgina fue vista en el evento de moda luciendo un elegante conjunto blanco que destacaba una figura con un vientre ligeramente abultado, lo que ha avivado las especulaciones de un posible embarazo.

El rumor ha sido alimentado por el programa de televisión español ¡Vaya fama!, de Telecinco, donde la presentadora Alba Morales sugirió que la pareja se habría casado recientemente debido a un embarazo, argumentando que en Arabia Saudita, donde viven, las normas culturales no permiten la convivencia sin matrimonio, razón por la que pudieron oficializar su unión en agosto de 2025.

Contexto: Revelan el que sería el verdadero precio del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y las redes estallan en comentarios

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las familias más mediáticas del mundo del deporte y el espectáculo. Ronaldo es padre de cinco hijos: Cristiano Jr., nacido en 2010; los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada en 2017; y dos hijas con Georgina, Alana Martina y Bella Esmeralda.

La pareja ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida en 2022 de uno de los mellizos que esperaban, pero han mantenido un vínculo fuerte y consolidado durante más de nueve años de relación.

Ronaldo es uno de los deportistas mejor pagados de la historia, con ingresos multimillonarios provenientes de su contrato con el club Al Nassr, en Arabia Saudita, y de numerosos patrocinios y negocios personales. Su fortuna supera los 500 millones de dólares, lo que lo convierte en una figura influyente tanto dentro como fuera del campo.

Contexto: Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

Georgina Rodríguez, por su parte, es una reconocida modelo e influencer que ha logrado construir una carrera propia y cuenta con lucrativos contratos con marcas internacionales y sus propios emprendimientos en el mundo de la moda y el entretenimiento.

La posible llegada de un nuevo bebé encajaría con el deseo público que el futbolista ha expresado en varias ocasiones de querer una familia numerosa.

