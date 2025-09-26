Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

En un partidazo, Al Nassr se vio las caras, en condición de visitante, con Al Ittihad este viernes, 26 de septiembre, por la cuarta jornada de la liga de Arabia Saudita.

El partido quedó 2 a 0 a favor del equipo en el que supieron jugar los colombianos David Ospina y Jhon Jáder Durán. El senegalés Sadio Mané marcó el primer gol y el luso Cristiano Ronaldo puso el segundo.

Cristiano Ronaldo, ídolo en Portugal y actualmente jugando para Al-Nassr. | Foto: Getty Images

El gol del exjugador del Real Madrid de España y del Manchester United de Inglaterra llegó en el minuto 35 y fue de cabeza. El centro lo puso el mismo Sadio Mané.

El tanto del también exfutbolista de Juventus de Italia, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Los aficionados del delantero reaccionaron con mucha alegría al gol. Cristiano Ronaldo, que estará en la Copa del Mundo de la Fifa 2026 con la selección de Portugal, se acerca a los 1000 goles. Con la diana de este viernes, sumó 946.

👑 9️⃣4️⃣6️⃣ goles para Cristiano Ronaldo, con este cabezazo quedó a ¡54! anotaciones del récord de los 1000 goles.

pic.twitter.com/feQWxAAV9I — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 26, 2025

En lo que queda de 2025, será muy complejo que Cristiano llegue a los 1000 goles en su carrera. Para 2026 sería un sueño bastante grande, pero para el año 2027 el objetivo se puede hacer realidad.

Cabe mencionar que en el Al Nassr vs. Al Ittihad, Cristiano Ronaldo se enfrentó con el atacante francés Karim Benzema, con el que supo compartir en Real Madrid.

“Todo estaba preparado para que fuera la fiesta de Karim Benzema, pero el problema que tuvo el francés es que se encontró en el camino a un viejo conocido y todo el mundo sabe, y el francés el primero, que no se anda con tonterías”, dijo Marca sobre el duelo.

“Por Yeda apareció esa nueva versión del Al Nassr de Cristiano Ronaldo para dar y amargar la noche a los 60.000 aficionados de Al Ittihad, que llenaron el King Abdullah, creando un ambiente que nada tiene que envidiar a un clásico de LaLiga o de la Premier. De poco sirvió a su equipo, superado de principio a fin por el Al Nassr”, añade.