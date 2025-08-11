Suscribirse

Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

La modelo sorprendió con la impactante joya con la que dio el “sí”.

Redacción Gente
11 de agosto de 2025, 10:21 p. m.
La famosa pareja despejó las dudas de separación.
La famosa pareja confirmó que irá al altar. | Foto: Tomada de Instagram @cristiano

Desde hace varios años, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son considerados como una de las parejas más estables de la farándula internacional, pues suelen asistir a una gran cantidad de eventos deportivos juntos y de manera constante, se muestran alegres por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, en las horas de la mañana del lunes, 11 de agosto, la modelo sorprendió a los más de 68 millones de seguidores que suma en su cuenta de Instagram, ya que publicó una fotografía en la que se puede observar el anillo de compromiso que le entregó la estrella del fútbol.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió.

Este post generó más de 5 millones de interacciones y miles de comentarios por parte de los usuarios en redes sociales.

Estas fueron algunos mensajes que llamaron la atención: “Reina hermosa. Felicidades a ambos, que su camino esté lleno de amor, de conocimientos que les permitan aprender el uno del otro y mucha felicidad. Dios los bendiga”; “felicidades a los dos. Les deseamos mucha felicidad”; “Dios les dará lo mejor a ustedes, qué amor tan puro y bello, los felicito”; “me encanta, llevábamos muchos esperando esto”.

¿Cuánto cuesta el anillo que el futbolista le dio a Georgina Rodríguez?

Al ver el tamaño de la joya que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez, muchos empezaron a especular el valor de la pieza, ya que esta sería aproximadamente de 10 quilates.

Según revelaron amantes de las piezas de lujo en internet, el anillo de la prometida del deportista tendría un valor entre los 6 y 12 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y su ahora comprometida, Georgina Rodríguez.
Cristiano Ronaldo y su comprometida. | Foto: AFP

Lo anterior ha incrementado las expectativas en redes sociales sobre la majestuosa ceremonia, ya que la pareja no suele escatimar en gastos y, por el contrario, acostumbra a presumir los lujos a los que tiene acceso.

Aunque aún no se ha revelado la fecha oficial del matrimonio y CR7 no se ha pronunciado al respecto, muchos anticipan que podría realizarse en los primeros meses de 2026, considerando el tiempo necesario para planificar un evento de tal magnitud y la posibilidad de que contraten los servicios de las empresas más prestigiosas en organización de bodas.

Noticias relacionadas

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezMatrimonioBodaCompromisoAnillo de compromiso

