Solo faltan tres días para que Cristiano Ronaldo haga su debut en el Mundial 2026. El astro portugués ya se encuentra en Estados Unidos para su primer partido contra RD Congo por la fecha 1 del grupo K.

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Win Sports asistió al entrenamiento de Portugal y logró un saludo de Cristiano para todos los seguidores que tiene en Colombia.

Aunque el combinado luso será rival de la Tricolor en la tercera fecha, hay muchos hinchas colombianos que se han acercado hasta el hotel de concentración para obtener un recuerdo de CR7 o sus compañeros.

Los expertos esperan que Portugal y Colombia se disputen el primer lugar de la tabla, que les permite enfrentar a un mejor tercero en la próxima ronda y sacarse del camino a rivales complicados como Inglaterra o Croacia.

Cristiano Ronaldo se pronunció

En la interna de Portugal hay plena confianza de ganar los tres partidos del grupo K. Así lo confirmó Cristiano Ronaldo en el evento previo a su viaje hacia Estados Unidos.

“Con gran alegría, sabemos que el Mundial siempre es una competición especial, al igual que la Eurocopa, y afrontamos la prueba con muchas esperanzas“, fue su discurso en Lisboa.

A pesar del favoritismo, Cristiano prefiere hablar con cautela de sus objetivos colectivos. “Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o perder, eso es lo más importante. Creo que es una generación que le dará mucha alegría al pueblo portugués”, dijo.

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“Fue agotador porque trabajamos duro. Las victorias prevalecieron en los partidos, pero lo más importante es cuando el balón empieza a rodar el día 17, en el primer partido, y entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando veremos a los verdaderos campeones“, agregó.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, también habló de sus sensaciones para esta Copa del Mundo. " El grupo está creciendo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tenemos en Portugal. Un equipo excelente con grandes valores humanos", declaró.

Roberto Martínez abrazando a Cristiano Ronaldo. Foto: AP Photo/Ana Brigida

¿Cuándo juega Portugal en el Mundial 2026?

El primer partido de Portugal será el próximo miércoles, 17 de junio, frente a RD Congo a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). Dicho compromiso será en el NRG Stadium de Houston (Texas).

Ese mismo día, la Selección Colombia estará jugando su debut contra Uzbekistán. El compromiso de la Tricolor será en Ciudad de México, pero a las 9:00 de la noche.

En la fecha 2 invertirán rivales. Portugal enfrentará a los uzbekos y Colombia hará lo propio frente a RD Congo.