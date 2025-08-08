Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras no ser nominado al Balón de Oro 2025: se despachó

France Football dio a conocer los 30 nominados al Balón de Oro 2025. Aunque los principales favoritos están incluidos, el listado desató polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués ganó la Nations League el pasado mes de junio, pero no le alcanzó para ser aspirante al premio que ya obtuvo en cinco ocasiones.

Paradójicamente, otros miembros de su selección sí entraron en la lista de nominados: Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves.

Aunque ese tridente de portugueses tiene a favor que también ganaron la Champions League con el París Saint-Germain, ninguno de ellos fue tan determinante como Cristiano en las fases definitivas de la Nations League.

Cristiano Ronaldo sonriente tras ganar la Nations League | Foto: AP

La prensa de Portugal aprovechó que CR7 se encuentra por estos días en el país haciendo pretemporada con el Al-Nassr y le preguntaron al respecto de los nominados al Balón de Oro.

Su respuesta, como ya es habitual, fue un sablazo contra los organizadores del premio. “Eso para mí es ficticio”, dijo mientras se iba.

Aunque tiene cinco balones de oro en su casa, Cristiano se ha convertido en principal detractor de la revista France Football y la manera en la que eligen al ganador.

El año pasado, luego de que Vinícius perdiera a manos de Rodri, ya había dejado clara su postura al respecto.

“En mi opinión fue injusto. Lo digo aquí, delante de todo el mundo. Se lo dan a Rodri, que también lo merecía, pero deberían habérselo dado a Vinícius porque ganó la Liga de Campeones y marcó en la final”, declaró en diciembre durante la gala de los Globe Soccer Awards. “Ya conoces estas galas, siempre hacen lo mismo”.

Lo más seguro es que Cristiano no vuelva a asistir a una gala del Balón de Oro, aun cuando es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol y marcó una época del deporte con aquella rivalidad junto a Lionel Messi.

Por lo pronto sigue en la búsqueda de los 1.000 goles como profesional. Hasta el momento tiene 938 y, según las cuentas, se espera que lo logre en el transcurso de 2026.

El jueves marcó triplete contra Río Ave en juego amistoso (4-0), sin embargo, estos goles no cuentan porque no se lograron en partidos oficiales.

Según la Fifa, los únicos amistosos que entran en la cuenta son los que juegue con la selección nacional.

En ese orden de ideas, tendrá que esperar hasta la Supercopa de Arabia Saudita para sumar tantos a la cuenta y acercarse al objetivo que se trazó desde hace unos años atrás.

Nominados al Balón de Oro 2025