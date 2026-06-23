DT de Portugal, firme con Cristiano Ronaldo: tomó decisión tras su mal debut del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo es inamovible en la Selección de Portugal, según lo dio a conocer el entrenador Roberto Martínez. El español confirmó que mantuvo al atacante como titular para el partido de este martes ante Uzbekistán, en el marco de la fecha 2 del Mundial 2026.

Si bien el goleador no tuvo el mejor de los rendimientos en el juego pasado frente a RD Congo, el de 40 años es un referente y no existe chance de que sea suplente.

Los lusos están contra las cuerdas en el grupo K, el cual comparten con Colombia. En la fecha 1 los portugueses empataron, la Tricolor ganó y tomó ventaja, además de la cima de la zona en busca de la clasificación.

A CR7 se le criticó la falta de efectividad ante los africanos. Su desempeño fue de un nivel bajo, lo que llegó a abrir la puerta de una suplencia ante los uzbekos este 23 de junio.

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Aunque al estratega le sugirieron dejar sentada a su estrella, este no escuchó, le volvió a dar confianza y lo alineó para el compromiso que empezará a las 12:00 m. (hora de Colombia).

A disipar la tensión

Portugal tuvo un traspié en su debut; España también. No sumar de a tres en el arranque es una posibilidad, pero recomponer en la segunda fecha es casi una obligación.

Los ibéricos igualaron ante Cabo Verde, pero el pasado fin de semana frente a Arabia Saudita no dejaron duda de que lo que les pasó fue un mal partido, no algo definitivo en su desempeño.

Selección de España pasó por encima de Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AFP

Se espera que Portugal demuestre lo mismo en los 90 minutos contra Uzbekistán. Los lusos mantienen la chapa de favoritos con la que arribaron, pero deberán demostrar que sí lo son jugando bien ante los asiáticos.

En la primera jornada se evidenció que el rival de menor capacidad en el grupo K era el de Asia Central. Colombia le dio alas y le permitió anotar, pero, en el trámite, los de Fabio Cannavaro dejaron ver sus falencias para el ataque.

Este martes, con un peso ofensivo mayor, un mediocampo más vistoso y una defensa férrea, se espera que Portugal no libre líos mayores ante los uzbekos.

Cristiano se queda tras Messi y Mbappé

Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Lamine, Salah… todas las estrellas presentes en el Mundial han sido ya protagonistas. ¿Todas? No. Falta una. El portugués Cristiano Ronaldo, que este martes tendrá la ocasión ante Uzbekistán de limpiar su nombre.

Las comparaciones son especialmente odiosas en este inicio del Mundial. Messi, su alter ego durante dos décadas, lleva cinco goles en dos partidos; se ha convertido en el máximo goleador histórico de los mundiales y el lunes clasificó a Argentina para los dieciseisavos.

Lautaro Martínez y Lionel Messi fueron titulares en el partido que llevó a Argentina directo a la siguiente fase del Mundial. Foto: FIFA via Getty Images

Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los futbolistas del momento, han tenido también un comienzo espectacular: cuatro goles y clasificación para la segunda fase en el bolsillo.

Harry Kane jugará también este martes, con la posibilidad manifiesta de ampliar sus estadísticas tras ya haber anotado dos en el arranque frente a Croacia.