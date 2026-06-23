Colombia vs. RD Congo hoy: el gato Nimbus lanzó el pronóstico del resultado final; ya atinó una vez

La expectativa por el partido entre Colombia y República del Congo no solo se vive entre los aficionados e hinchas de ambas selecciones. A pocas horas del compromiso mundialista, un peculiar protagonista robó la atención de miles de seguidores: Nimbus, un gato que se ha convertido en toda una sensación por sus pronósticos sobre los resultados del torneo.

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El gato ganó popularidad luego de acertar en una de sus predicciones anteriores durante el Mundial de 20265. Desde entonces, cada una de sus apariciones causa expectativa entre los hinchas que buscan cualquier señal positiva antes de los partidos de sus selecciones favoritas.

La manera en que lo hace es sencilla, pero ha despertado curiosidad en redes sociales y medios. Frente al gato, son ubicadas diferentes opciones relacionadas con los equipos que se enfrentarán.

Luego, Nimbus elige una de ellas y esa selección es interpretada como su predicción para el resultado del partido.

En esta oportunidad, el gato volvió a ser consultado antes del encuentro entre Colombia y RD Congo.

Según la dinámica, el animal se inclinó por una opción que favorece a la selección colombiana, causando entusiasmo entre quienes siguen de cerca tanto el Mundial como las curiosas predicciones del gato.

Aunque nadie puede garantizar que el pronóstico se convierta en realidad, el antecedente de haber acertado anteriormente ha incrementado la atención sobre sus elecciones.

Por esa razón, varios hinchas han compartido el video y las imágenes del momento en plataformas digitales, alimentando el debate sobre si Nimbus volverá a acertar.

Más allá del resultado, la historia recuerda fenómenos similares que han acompañado grandes torneos internacionales durante los últimos años.

Animales como pulpos, gatos, perros y hasta aves han alcanzado fama mundial por participar en dinámicas de predicción que mezclan entretenimiento y deporte.

En el caso de Nimbus, su popularidad demuestra cómo olas historias curiosas encuentran un lugar especial en medio de la intensidad de una Copa del Mundo.

Mientras directores técnicos y jugadores se concentran en aspectos físicos y tácticos, muchos aficionados disfrutan de estos momentos que aportan un toque diferente a la competencia.

Desde el Zoológico de Guadalajara, sede del Mundial 2026, los animales ya eligieron a los ganadores

Por ahora, todas las miradas están puestas en este partido. Los seguidores de la Tricolor esperan que el equipo confirme en la cancha lo que el famoso gato ya anticipó con su elección.

Si el resultado coincide nuevamente con el pronóstico, Nimbus podría convertirse en una de las figuras más llamativas y comentadas alrededor del Mundial 2026.