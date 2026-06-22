En la ciudad de Barranquilla, la sorpresiva aparición de un perro pintado en su totalidad de color naranja y rayas negras, imitando el característico pelaje de un tigre, generó una intensa ola de rechazo y encendió las alarmas de autoridades y defensores de los derechos de los animales.

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El suceso se dio a conocer rápidamente cuando ciudadanos que acudían a votar captaron fotografías y videos del canino en las inmediaciones de un concurrido puesto de votación.

Las imágenes, que se hicieron virales en distintas redes sociales, mostraban al animal caminando junto a sus cuidadores, completamente cubierto por pigmentos artificiales.

Lo que algunos intentaron justificar como una peculiar muestra de apoyo o folclor en medio de la tensión política, rápidamente se transformó en el blanco de críticas por parte de la sociedad que vela por el bienestar animal.

La denuncia fue realizada por el defensor de los animales Andrés Preciado, quien compartió fotografías y videos del animal, y solicitó intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Solicitamos a la Policía de Colombia investigación en este caso. Si alguien tiene información de este bebé, me la puede hacer llegar para darle auxilio con alguna fundación”, escribió Preciado en sus redes sociales.

Las organizaciones animalistas y los expertos veterinarios no tardaron en pronunciarse, elevando su voz para catalogar esta acción como un peligroso acto de maltrato.

La comunidad médica advirtió sobre los graves riesgos que estas alteraciones estéticas innecesarias suponen para la salud de las mascotas.

Lo que algunos intentaron justificar como una peculiar muestra de apoyo o folclor en medio de la tensión política, rápidamente se transformó en el blanco de críticas. Foto: Creada con IA

La aplicación de tintes y químicos sobre la piel de un perro puede desencadenar reacciones adversas muy severas, como dermatitis, quemaduras, cuadros alérgicos crónicos e intoxicaciones mortales si el canino, llevado por su instinto natural de limpieza, llega a lamer las sustancias tóxicas impregnadas en su cuerpo.

Frente a la presión ciudadana, múltiples colectivos solicitaron la intervención de la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía.

El objetivo principal de este fuerte llamado es identificar a los dueños para evaluar exhaustivamente el estado de salud del perro y aplicar las sanciones correspondientes bajo la Ley 1774 de 2016, la cual reconoce a los animales en Colombia como seres sintientes y castiga el abuso.

Este episodio deja una profunda reflexión sobre los límites del entretenimiento humano y deja en evidencia la falta de pedagogía ciudadana para erradicar estas conductas inapropiadas.

Los activistas insisten en que los animales de compañía no deben ser instrumentalizados como simples objetos decorativos, pancartas políticas o atracciones mediáticas, exigiendo mayor empatía, educación y garantías reales para su protección integral.