Partidos del Mundial 2026 este martes, 23 de junio: canal y hora para ver a Colombia, Inglaterra, Croacia y más

Este martes, 23 de junio, el Mundial 2026 cerrará la segunda fecha de su fase de grupos. Cuatro partidos, de las zonas K y L, tendrán desarrollo y marcarán la pauta para los posibles clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.

Noruega dejó uno de los mejores festejos del Mundial 2026: jugadores e hinchas, juntos

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la lista de los partidos que se jugarán:

Portugal vs. Uzbekistán

Inglaterra vs. Ghana

Panamá vs. Croacia

Colombia vs. RD Congo

Canales y horarios para ver en vivo los partidos del Mundial 2026 este martes, 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán

Fecha : 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo K en el Mundial

: 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo K en el Mundial Hora : 12:00 p.m. (horario colombiano)

: 12:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Houston

: Houston Canal: Win Sports, DSports

Inglaterra vs. Ghana

Fecha : 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo L en el Mundial

: 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo L en el Mundial Hora : 3:00 p.m. (horario colombiano)

: 3:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Boston

: Boston Canal: DSports

Panamá vs. Croacia

Fecha : 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo L en el Mundial

: 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo L en el Mundial Hora : 6:00 p.m. (horario colombiano)

: 6:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Toronto

: Toronto Canal: DSports+

Colombia vs. RD Congo

Fecha : 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo K en el Mundial

: 23 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo K en el Mundial Hora : 9:00 p.m. (horario colombiano)

: 9:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Guadalajara

: Guadalajara Canal: Caracol, RCN, DSports, Disney+.

Inglaterra “puede vencer a cualquier rival” en el Mundial, afirma Rice

El mediocampista Declan Rice afirmó que la Selección de Inglaterra no debe temer a ningún rival, en su objetivo de acabar con una espera de 60 años para volver a conquistar la Copa del Mundo, después de haber fijado “el punto de referencia” con la contundente victoria inaugural sobre Croacia.

Pese a algunos problemas defensivos, los three lions arrollaron 4-2 en Dallas a una selección croata que alcanzó las semifinales y la final en los dos últimos Mundiales.

El capitán Harry Kane y el influyente centrocampista Jude Bellingham marcaron para iniciar el torneo de la mejor manera, mientras que el gol de Marcus Rashford, tras ingresar desde el banquillo, subrayó la profundidad de la plantilla inglesa.

“Sabemos como jugadores el nivel que tenemos, sabemos lo que se requiere, y esa actuación en la segunda parte fue probablemente el punto de referencia para nosotros en cuanto a empezar el partido a ese nivel”, dijo Rice en una rueda de prensa previa al segundo partido de Inglaterra en el Mundial, el martes contra Ghana por el Grupo L.

“Creemos que, si podemos hacer eso desde el minuto inicial, con los jugadores que también tenemos para entrar y terminar el partido, podemos ganar a cualquier rival del mundo”.

*Con información de AFP