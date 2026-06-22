Noruega dejó uno de los mejores festejos del Mundial 2026: jugadores e hinchas, juntos

No es casualidad el buen Mundial 2026 que está haciendo Noruega. En dos fechas, suma seis puntos de seis posibles, ya se clasificó a dieciseisavos de final y definirá el liderato del grupo I contra Francia en la última fecha.

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Pero más allá del desempeño deportivo, los noruegos dejaron una imagen para la historia. Este lunes, 22 de junio, luego de vencer a Senegal 3-2, fueron a celebrar con sus hinchas y se llevan la atención de todo el planeta.

Martin Ødegaard tocaba un instrumento de percusión y, cada vez que lo hacía, tanto sus compañeros de selección como los hinchas en la tribuna del estadio Nueva York-Nueva Jersey respondían con voz y con el gesto de ir remando un barco.

🌐🇳🇴 NORUEGA, HACIENDO EL BARCO VIKINGO CON SUS HINCHAS tras la victoria sobre Senegal 👀pic.twitter.com/CaWu9tF6JH — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 23, 2026

“El barco vikingo”, rápidamente se hizo viral el término en redes sociales, llevándose los aplausos de todos.

Así fue el Noruega vs. Senegal

El combinado nórdico sacó adelante un choque clave, en el que, en líneas generales, fue mejor que su rival y, liderado por su estelar delantero, ahora espera retar a Francia por el primer puesto de un Grupo I en el que los Leones de Teranga quedan en la cuerda floja tras no sumar puntos hasta el momento.

Las dos selecciones iniciaron el partido con ciertas precauciones por lo que había en juego, lo que hizo que no se viera un fútbol demasiado fluido, con más errores que aciertos, sobre todo desde el bando africano. Sin embargo, el combinado nórdico fue el que mejores ocasiones tuvo y el que encontró el premio de irse por delante en el marcador, pese a que Haaland no tuvo su eficacia habitual.

Un carrusel de saques de esquina a favor de los noruegos abrió el choque en el MetLife Stadium, con Edouard Mendy ágil para evitar el 1-0 en un cabezazo poderoso del central Kristofer Ajer. A partir de ahí, llegó más equilibrio en el campo, pero que no se tradujo en demasiados avisos. De hecho, Orjan Nyland apenas tuvo trabajo más allá de una buena mano a un envenenado centro de Ismaila Sarr, el mejor de los suyos.

Así, la mala noticia para Stale Solbakken fue la lesión tempranera de un jugador clave como el lateral Julian Ryerson, reemplazado por un Marcus Pedersen que acabaría siendo clave y que en su primera acción cedería un buen balón en el área a Martin Odegaard, que no aprovechó del mejor modo posible el centrocampista del Arsenal FC. Sin

Senegal lo intentaba con sus armas, pero volvía a echar de menos algo más de su líder, un Sadio Mané poco protagonista. Los disparos desde fuera del área eran su mejor arma, mientras que Noruega avisaba con más peligro, con Mendy de nuevo clave con una gran parada ante Odegaard. Sin embargo, lo que no esperaban los noruegos eran los regalos de su rival en el tramo final del primer acto. El de Kalidou Koulibaly provocó el 1-0 del lateral Pedersen y uno grosero de Mendy lo perdonó contra todo pronóstico Haaland, que envió el balón al palo a puerta vacía.

😱 ¡¡ENTRE EL HORROR DE KOULIBALY Y LA FLOJA RESPUESTA DE MENDY!! Pedersen aprovechó las facilidades del fondo de Senegal y marcó el 1-0 de Noruega en la Copa del Mundo.



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El fallo del 9 del Manchester City era un tanto inexplicable, pero encontró la rápida forma de compensarlo nada más volver de vestuarios tras el descanso. Senegal salió incisiva en el segundo tiempo y los nórdicos lo pagaron con un rápido contragolpe conducido por Ødegaard y ejecutado, esta vez sí con maestría, por el goleador.

El 2-0 abrió un periodo muy movido en Nueva Jersey. Los senegaleses lograron lo más complicado: meterse de nuevo en el partido con la rápida réplica de Sarr tras un gran pase de Mané. El equipo africano cogió energía renovada, apagada de inmediato por una Noruega que volvió a encontrar espacios y a Haaland, letal para devolver los dos goles de ventaja cinco minutos después.

¡LA PELOTA QUE PONE SADIO MANÉ! Con un toque de primera, habilitó a Ismaila Sarr y este definió desde el suelo para el 1-2 de Senegal ante Noruega: ¡Hay partido!



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Los de Solbakken decidieron guardar esta vez mejor su botín, refugiándose cerca de Nyland y buscando sus opciones en alguna transición, con su ‘depredador’ del área y Oscar Bobb, que se topó con el larguero, gozando de las dos mejores. Senegal no estuvo excesivamente fina, pero fue capaz de poner emoción al largo añadido con el doblete de Ismaila Sarr.

*Con información de Europa Press.