Inglaterra vapulea a Croacia con Harry Kane como máxima figura: así va la tabla del Grupo L del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra comenzó de gran manera su participación en el Mundial 2026 tras marcar cuatro goles en el partido válido por la primera fecha del Grupo L. El marcador final fue 4-2, un resultado que la Selección de Croacia, con Luka Modric como capitán, no vio venir.

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Los goles de Martin Baturina y Petar Musa no fueron suficientes para Croacia, que en la segunda parte se desmoronó ante la intensa presión de Inglaterra, que buscó ampliar rápidamente la ventaja, asegurar un triunfo más cómodo y alejar cualquier posibilidad de empate frente a unos croatas al acecho, atentos para aprovechar los espacios en la defensa.

Al final, el efecto de Harry Kane se vio en la cancha y su jerarquía fue clave para impulsar el primer triunfo de Inglaterra en el Mundial 2026. El atacante inglés marcó un doblete, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford anotaron los otros goles para sellar la victoria por 4-2 y sumar los primeros tres puntos en el Grupo L.

Tabla del Grupo L Foto: Google

De esta manera, el delantero del Bayern Múnich llegó a 10 goles en la historia de los Mundiales e igualó a Gary Lineker como el máximo goleador histórico de los Tres Leones en la máxima cita del fútbol internacional.

Los goles de Inglaterra en Dallas

Kane convirtió en el minuto 12 un penalti cometido por Luka Modric y anotó de cabeza en el 42′, pero los balcánicos reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina, en el 36′, y Petar Musa, en el 45+5′.

Jude Bellingham aprovechó en el minuto 47 un fantástico pase de Elliot Anderson para volver a poner en ventaja a Inglaterra, y Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85′.

“Hay que darle crédito al entrenador. Nos dio un discurso en el mediotiempo para avisarnos: ‘Miren, si perdemos, es porque estamos perdiendo nuestro rumbo’”, dijo Kane a la cadena de televisión británica ITV.

Harry Kane contra Croacia. Foto: Getty Images

En este partido, disputado en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, en Arlington, Texas, Inglaterra demostró su enorme poder ofensivo y eficacia en la definición, además de encontrarse con la inspiración del portero croata, Dominik Livakovic, quien evitó que el marcador fuera más amplio.

De esta manera, Inglaterra toma ventaja en la tabla de posiciones al sumar tres puntos y una diferencia de dos goles, lo que deja en una situación complicada a Croacia, que, según sus cuentas, también deberá vencer a Ghana y Panamá en las próximas fechas.