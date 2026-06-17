Video: así vieron a Zinedine Zidane por los goles que Messi le marcó a su hijo en el Mundial 2026

Zinedine Zidane es conocido mundialmente por sus años como jugador y técnico. Su legado es amplio en Francia, así como también en el Real Madrid, donde es considerado como leyenda.

Uno de sus hijos, Luca Zidane, siguió los mismos pasos de ser futbolista profesional, pero no ha corrido con la misma. El pasado martes, 16 de junio, quien representa a Argelia se enfrentó a la Argentina de Lionel Messi y lo sufrió.

Luca Zidane ante Lionel Messi en un mano a mano del Mundial 2026 Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El portero encajó tres goles y pasó a la historia, pero no por su buen desempeño, sino por un nivel flojo mostrado al arranque de la Copa Mundo que se está desarrollando en Norteamérica.

Zinedine estuvo presente en el estadio Arrowhead de Kansas, en lugar de estar en el MetLife, de New Jersey, donde en el primer turno Francia también se estrenó en la cita orbital. El exjugador ante sus ojos vio lo decepcionante que fue el debut de su hijo.

Una grabación que no se vio en TV, pero que se viralizó a través de redes sociales, dejó ver al mayor de los Zidane hacer gestos de decepción por las tres anotaciones en contra que vivió su hijo Luca.

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Reacción de Zidane viendo a Messi marcarle tres goles a su hijo, Luca Zidane, en el Mundial. pic.twitter.com/IdAnx47thp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2026

Al portero de los argelinos le han surgido ciertos señalamientos por no mostrarse consistente en el encuentro. Además, le han sacado a relucir algunos videos donde no se muestra seguro, y en otros se ve hasta temeroso de ir en busca del balón.

Leo Messi, reluciente

Al término del partido y tras el triplete de anotaciones que marcó Leo Messi, mucho se habló. Al protagonista de la noche le consultaron por haber llegado a la misma cifra de Kylian Mbappé y quedar a dos del máximo anotador en la historia de los mundiales, Miroslav Klose.

Este restó parte del mérito a dichas estadísticas, dado que no veía en los primeros lugares a uno que, para su concepto, fue de lo ‘mejor que vio’.

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“Ronaldo (Nazario), de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero; queda solo en una estadística”, señaló de las cifras a las que llegó.

Justamente el brasileño del que habló Messi también hizo lo propio y le devolvió los elogios al argentino. Nazario hizo un pedido público bastante marcado.

“Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, lanzó sin miedo por las joyas que ha tenido su nación.

Lionel Messi celebrando un gol ante Argelia. Foto: AP Photo/Ed Zurga

“Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo; sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, le reconoció al 10.

“Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición”, culminó el ‘Fenómeno’ tras ver el magistral debut de Messi.