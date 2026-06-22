Mensaje directo del DT de RD Congo a la Selección Colombia: tiene en la mira a Luis Díaz y James Rodríguez

El técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, advirtió que ante Colombia buscará dar un paso que los acerque a los dieciseisavos del final del Mundial 2026. El mensaje, sin temor alguno, indicaría que atacará el arco Tricolor y querrá goles para ganar.

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Africanos y colombianos se enfrentarán en el estadio de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo K. Desabre aseguró que su equipo se llevará al menos un punto, como hizo en el primer partido contra Portugal, que terminó 1-1.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Va a ser una victoria o un empate. Queremos clasificarnos para los dieciseisavos”, advirtió el DT, que parece tener bien estudiada la defensa y la táctica de Lorenzo para intentar golpear los pronósticos.

El estratega europeo reconoció que “Colombia es una de las selecciones favoritas” para ganar el Grupo K, pero no asumió el rol de víctima. “El papel de ser el retador nos va muy bien”, dijo en un particular juego de palabras, lo cual coloca presión en el equipo colombiano.

Sebastién Desabre, DT de RD Congo. Foto: FIFA via Getty Images

Desabre celebró haber conseguido ante Portugal el primer punto de la RD Congo en la Copa del Mundo, 52 años después de su primera participación en Alemania 1974. Ahora, ambicioso, asegura que el equipo tiene “la meta de superar el grupo”.

DT de RD Congo mete miedo

El entrenador, de 49 años de edad, garantizó que ante Colombia, RD Congo ofrecerá un partido muy diferente que ante Portugal. “Vamos a correr riesgos”, advirtió sin tapujos.

“Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, presumió el adiestrador de los leopardos desde 2022.

A pesar de que espera un abrumador dominio colombiano en la tribuna, Desabre pronostica “un ambiente muy positivo” en el estadio de Guadalajara, donde RD Congo logró la clasificación a esta Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental en marzo.

Refuerzo de lujo para RD Congo

Por si fuera poco, además de las arengas e inspiración de su técnico, RD Congo tendrá un fichaje de lujo en las tribunas. Lumumba ya aterrizó en Guadalajara. Su hincha estrella, que simula a un importante político del país, se arma como estatua y permanece inmóvil con el gesto que inspira a los jugadores congoleses.

El ferviente hincha congolés tenía que cumplir una estricta cuarentena para ingresar a Estados Unidos debido al virus del Ébola. Por amor a su país, tuvo que acatar los requisitos y se perdió el debut ante Portugal, pero ya está listo para enfrentar a Colombia.

Colombia ya está avisada y recibe mensajes directos del técnico rival y del hincha apasionado que hace de estatua. Néstor Lorenzo trabaja para intentar definir lo más rápido posible con Luis Díaz y James Rodríguez.

¿Cuándo juegan Colombia vs. RD Congo?