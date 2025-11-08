A mediados de este año, Andrés Escobar, concejal de Cali, y Melissa Escobar, su entonces pareja, protagonizaron un escándalo que se viralizó en redes sociales cuando el funcionario fue descubierto siendo infiel dentro de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho provocó la cancelación de la boda programada para esos días y sacó a la luz una serie de irregularidades que salpican al cabildante, recordado por dispararle a la minga indígena con un arma traumática durante las violentas protestas de 2021.

SEMANA habló en exclusiva con Melissa Escobar, quien por primera vez reveló el drama que ha tenido que vivir por las infidelidades, los excesos con las drogas, las presiones a las que habría acudido para cerrarle las puertas en el sector público.

Melissa Escobar, expareja del polémico Andrés Escobar. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Hasta denunció irregularidades que habría cometido para reforzar el esquema de la UNP. Tres meses después de que se desatara esa controversia, Melissa declaró que ha sido víctima de violencia psicológica, laboral, social y económica, pues el concejal Andrés Escobar estaría utilizando su cargo para presionar a funcionarios de la Alcaldía de Cali con el objetivo de que no contraten a su expareja.

Melissa contó a esta revista que después de la dolorosa ruptura tuvo que buscar oportunidades laborales en el sector público, pero “cuando él me ve con ese tipo de personas (funcionarios) en sus redes sociales, llama y aprieta preguntando: ¿por qué están con ella?, ¿por qué están haciendo esto? Entonces, no cuentan más conmigo, el apoyo se acaba”.

Andrés Escobar estaría utilizando su cargo para bloquear a su expareja a como dé lugar. El cabildante, señaló Melissa, hasta la vinculó con el Pacto Histórico y una campaña que busca “destruirlo”, tras la denuncia de supuestos abusos.

Andrés Escobar, Concejal de Cali. | Foto: CONCEJO DE CALI

Melissa detalló que ese bloqueo no solo ha sido en su contra, sino que el concejal Escobar también ha iniciado una persecución a su círculo social más cercano: “Tengo una amiga en la Alcaldía de Cali a la que han llamado a pedirle un montón de cosas, a revisarle el contrato para ver si ha hecho algo indebido, para poder sacarla. Él presiona y dice que si hay personas cercanas a mí trabajando en esa entidad los jode”.

El concejal Escobar no solo tendría líos con el manejo que le está dando a su esquema de protección, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino que se estaría jactando de su función como concejal de la capital del Valle para seguir afectando la vida de quien fue su pareja. La falta de oportunidades ha afectado la vida económica, laboral, social y hasta psicológica de Melissa, le aseguró a SEMANA.

Falsas amenazas

En junio del año pasado, la Procuraduría abrió una investigación al concejal Escobar porque le habría facilitado a su entonces pareja el vehículo que tenía asignado de la UNP y terminó involucrado en un accidente. Meses después, el cabildante fue sorprendido nuevamente en una camioneta de la Unidad, sin escoltas, y aparentemente siéndole infiel a quien iba a ser su esposa.

Denuncias contra Andrés Escobar. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Esos líos pusieron en la lupa el manejo que el concejal de Cali le habría dado a su esquema de seguridad, pero Melissa Escobar le contó a SEMANA las artimañas a las que acudió su entonces pareja para que la UNP le reforzara el esquema.

“Las amenazas que supuestamente le hacían se las inventaba o las mandaba a hacer con su asistente. Conseguían celulares y simplemente mandaban frases intimidantes para sustentar la asignación del carro. Yo me entero de una, y es un panfleto supuestamente del ELN que lo manda a hacer con el asistente y lo ponen en el carro dentro del Concejo de Cali. Eso es mentira”, reveló la mujer.

Esta grave situación dejaría en evidencia que, además de que estaría utilizando el esquema a su gusto, sin cumplir con los protocolos de seguridad, Andrés Escobar fabricó amenazas de la guerrilla para seguir gozando de los beneficios de la UNP. De hecho, ese mismo esquema lo habría utilizado su actual pareja, la presunta protagonista de la infidelidad, para participar en eventos, sin tener relación con la función del concejal.

Documentos en poder de SEMANA. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La mujer se refirió a María de los Ángeles Gallego, quien sería la actual pareja del concejal, elegido con más de 11.000 votos, procesada en noviembre del año pasado por el delito de concierto para delinquir agravado. El Tribunal Superior de Ibagué la señaló como integrante de la estructura Los Keta, dedicados a vender drogas sintéticas en zonas de rumba de la capital del Tolima.

Pero volviendo al mal uso del esquema, el usuario de Instagram de la Fundación Utilidad Común (Fundecomin) tiene publicaciones compartidas con el perfil de María de los Ángeles en las que aparece ella en videos y en fotos repartiendo almuerzos a habitantes de calle. Lo delicado es que en esa actividad estaría la camioneta de placas KXY 537, que habría sido asignada por la UNP a Escobar.

De hecho, Melissa confesó que Escobar “no iba a sesionar presencialmente (al Concejo de Cali) porque se suponía que tenía un riesgo bastante alto, que lo estaban buscando para matarlo, y realmente eran las autoamenazas. Al mismo tiempo, sin el esquema de la UNP, sesionaba de manera virtual desde el gimnasio”.

Infidelidad y drogas

“Una infidelidad y el consumo de las drogas fue la causal de nuestro divorcio”, dijo Melissa Escobar sobre el proceso de separación que actualmente lleva con su expareja. Mientras que ella exige el pago de 180 millones de pesos, que invirtió en la campaña del entonces aspirante al Concejo de Cali, impulsado por la senadora María Fernanda Cabal, y para el matrimonio fallido, Andrés Escobar le ofreció 38 millones de pesos, pues la separación habría sido de mutuo acuerdo.

SEMANA tiene en su poder una llamada que ella sostuvo con Andrés en la que confesó que fue infiel porque “he estado huevoneando por necio”. Admitió que “venía pensando que quizás eran las últimas cosas que iba a hacer antes de casarme”. En esa misma conversación, Melissa le reclamó que “las drogas son lo que lo tienen así también. Estar metiendo ese tusi todos los días, esa marihuana que fuma todos los días”.

De hecho, Melissa Escobar contó que en una ocasión se hizo a una deuda de más de 8.000 dólares para conseguirle la ciudadanía en Estados Unidos a Andrés Escobar, teniendo en cuenta que ella es ciudadana americana. Pero “fuimos a Bogotá para hacer los exámenes médicos y no le aprobaron la residencia porque consumía drogas”.

La abogada Cecilia Izquierdo, defensa de Melissa Escobar, plasmó en un documento dirigido al juez quinto de familia de Cali que “la relación de mi poderdante con el demandante terminó debido a las continuas relaciones extramatrimoniales del demandante, al uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, y al abuso y maltrato psicológico, patrimonial y económico de este contra mi defendida”, una versión contraria a la del concejal.