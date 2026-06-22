¿A cuántos goles están Mbappé y Kane de alcanzar a Messi como máximo goleador de los mundiales?

Este lunes, 22 de junio de 2026, Lionel Messi consiguió un récord más en su carrera. Pero no se trata de uno cualquiera, porque luego del doblete que le hizo a Austria en Dallas, la Pulga se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 18 anotaciones.

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Messi ya había empatado a Miroslav Klose, pero ahora lo deja atrás y es segundo. El alemán se queda con los 16 tantos, mientras que el brasileño Ronaldo Nazario se ubica en el top 3 del escalafón con 15 anotaciones.

Ahora bien, hay dos jugadores que están brillando en este Mundial 2026 y que podrían alcanzar o superar a Messi. Esa es una de las noticias principales en esta cita orbital, pues más allá de la marca del astro argentino, retener la corona no sería tarea sencilla.

Cabe recordar que Messi tiene 38 años, próximo a cumplir 39, y este es casi con seguridad su último Mundial. Lo que sí no es seguro es que deje de marcar, por lo que, si anota más goles, extendería su ventaja como líder del ranking.

¿A cuántos goles está Mbappé de alcanzar a Messi como máximo goleador de los mundiales?

A dos, pues este mismo lunes, Mbappé le marcó doblete a Irak, con Francia, y se acercó más al argentino. Sin embargo, Kylian apenas tiene 27 años, por lo que aún tendría varias citas orbitales por delante para extender su marca en goles. Eso, más lo que haga en lo que queda del Mundial 2026.

Mbappé acecha el récord de Messi como máximo goleador histórico de los mundiales. Foto: Getty Images

¿A cuántos goles está Kane de alcanzar a Messi como máximo goleador de los mundiales?

A ocho, tiene 10. Marcó dos en el debut de Inglaterra, contra Ghana, el pasado 17 de junio y por la primera fecha del grupo L en este Mundial 2026.

Kane tiene 32 años, próximo a cumplir 33 en julio. Para el Mundial de 2030 tendrá 36, y muy probablemente siga siendo una carta importante para su equipo.

Harry Kane también ve la posibilidad de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Foto: Getty Images

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¿Cristiano Ronaldo entra en la pelea como máximo goleador histórico de los mundiales?

No, o tendría que ocurrir casi un milagro para lograrlo. El bicho ostenta ocho goles en mundiales con Portugal, está a 10 de Messi y con 41 años ya parece una tarea imposible.

Cristiano Ronaldo, lejos del récord de Messi en Mundiales. Foto: Getty Images

Sin embargo, al tratarse de uno de los goleadores más importantes en la historia del fútbol en general, la pregunta ha sido tendencia en redes sociales. Los fanáticos del ‘Bicho’ querían saber si tenía chances frente al astro argentino.