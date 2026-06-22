Nuevo gol de Mbappé en el Mundial 2026 ante Irak y avisa a Messi: así va la tabla de goleadores históricos en mundiales

Kylian Mbappé sigue siendo gran protagonista en el Mundial 2026 y, nuevamente, se deja ver con gol, esta vez ante la Selección Irak, por la segunda fecha de la fase de grupos, en un partido que se juega en Filadelfia, Estados Unidos. El astro francés fue titular y muy rápido anotó la apertura en el marcador.

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Sobre el minuto 14, Mbappé marcó el 1-0 para darle la ventaja a Francia en un partido que presentó serias dificultades climáticas y que, en la previa, estuvo amenazado con ser suspendido por tormenta eléctrica. Tras el gol de Kylian, los jugadores fueron sorprendidos por una fuerte lluvia en el Lincoln Financial Field.

Esta anotación le permite a Mbappé acercarse a Lionel Messi en la lista de goleadores históricos en mundiales. El astro argentino anotó un doblete ante Austria a primera hora en la jornada de este 22 de junio para llegar a 18 goles en la Copa del Mundo y aumentar la presión, además de hacer más difícil el reto de Kiki en esta tabla.

Por ahora, Mbappé suma 15 goles en mundiales en su tercera anotación en este 2026, tras el doblete en el debut ante Senegal, e igualó la marca de Gerd Müller.

Se ubica en el top 5 y se acerca al podio, donde están futbolistas de leyenda que ya se retiraron. Todo parece encaminado a un mano a mano del francés con Messi en esta misma edición de Estados Unidos, México y Canadá.

NO BUENO… ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!



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Entre los retirados que aparecen en esta exclusiva lista están Ronaldo Nazário, con la selección de Brasil, y el recién superado por Messi, el alemán Miroslav Klose, además de Just Fontaine, Gerd Müller, Pelé y Jürgen Klinsmann.

Entre los jugadores activos, Mbappé y Messi se alejan de otras estrellas como Harry Kane y Cristiano Ronaldo, quienes están fuera del top 10.

# Jugador Selección Goles Partidos 1 Lionel Messi Argentina 18 28 2 Miroslav Klose Alemania 16 24 3 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 4 Gerd Müller Alemania 14 13 5 Kylian Mbappé Francia 14 15 6 Just Fontaine Francia 13 6 7 Pelé Brasil 12 14 8 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 9 Sándor Kocsis Hungría 11 5 10 Grzegorz Lato Polonia 10 20

Messi, el máximo reto de Mbappé

El campeón de Qatar 2022 quiere sumar más mundiales a su palmarés y muestra su excelente condición y talento en esta edición de 2026. No esconde nada y comenzó por todo lo alto, pues ya acumula cinco tantos en apenas dos fechas jugadas, lo que automáticamente le permite escalar en la tabla de goleadores históricos para quedar como líder solitario con el número mágico: 18.

Messi y Mbappé en el Mundial Rusia 2018. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una actuación de leyenda ante Austria, pues marcó un doblete para el 2-0 definitivo y seis puntos que colocan a la Argentina en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. La gesta tiene un índice más de dificultad tras errar un penalti cuando el partido iba 0-0. Ahora, con sus cinco tantos, es el actual goleador del Mundial 2026.