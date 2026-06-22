Primer desconvocado en Alemania: se perderá el resto del Mundial 2026 por grave lesión

Alemania perdió a uno de sus titulares para lo que resta del Mundial 2026. Nico Schlotterbeck fue desconvocado y regresará en los próximos días a Dortmund para iniciar su proceso de recuperación.

A través de un comunicado oficial, la selección alemana confirmó el parte médico y las razones de esta baja que cae como un balde de agua fría para el cuerpo técnico de Julian Nagelsmann.

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“El jugador de la selección alemana, Nico Schlotterbeck, sufrió una lesión en el ligamento colateral medial del tobillo izquierdo durante la victoria de Alemania por 2-1 sobre Costa de Marfil en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de 2026 en Toronto el sábado , y estará de baja durante varios meses”, informó la federación.

Schlotterbeck había marcado gol contra Curazao en el estreno y ante Costa de Marfil fue titular en la dupla de centrales junto a Jonathan Tah.

Borussia Dortmund, su club de procedencia, también se pronunció. “Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil. Estará varios meses fuera tanto para la DFB como para el Borussia Dortmund”, indicó el conjunto alemán.

A pesar de sufrir una lesión grave, Alemania ya no puede reemplazar a Schlotterbeck y tiene que echar mano de los 25 jugadores que le quedan en la concentración.

Antonio Rüdiger es el llamado a tomar el puesto en el once titular, aunque hay otras alternativas como Waldemar Anton y Malick Thiaw.

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“Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo, ya que es un defensor excepcional, sobre todo por su excelente capacidad de creación de juego. Este podría haber sido su Mundial. Todos intentamos animarlo ayer; por suerte, es una persona muy positiva que ya está pensando en el futuro”, declaró el técnico Julian Nagelsmann.

El DT considera que “es una buena señal que siga con el equipo por ahora, porque también influye fuera del campo. A pesar de su ausencia, seguimos muy bien posicionados en la defensa central para el Mundial”.

Alemania ya garantizó el primer lugar en el grupo E y disputará el tercer partido con la tranquilidad de tener el tiquete en el bolsillo. Su rival será Ecuador, que viene de capa caída y con la necesidad de sumar de a tres.

El objetivo de Nagelsmann y sus dirigidos es terminar con puntaje perfecto, escenario que sería un golpe anímico para encarar las rondas eliminatorias.

Ahora mismo tienen tres posibles rivales para dieciseisavos de final: Paraguay, Australia o Escocia, dependiendo de los resultados de la tercera fecha.