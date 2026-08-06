Analdex revela cuál es la industria que se está beneficiando con el desplome del dólar en Colombia

La caída del dólar en Colombia empieza a generar efectos visibles en algunos sectores de la economía. Un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señala que las empresas que dependen de las importaciones están encontrando un escenario más favorable para traer mercancías al país.

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Así, la asociación en mención reveló cuál ha sido el sector que más le ha sacado provecho a este fenómeno económico, las razones y su impacto en el país.

El sector automotor alcanzó un incremento significativo en sus importaciones y, de acuerdo con el análisis de Analdex, es una de las industrias que más se ha beneficiado con este fenómeno económico.

La importación de vehículos es una de las industrias más beneficiadas, según Analdex. Foto: Getty Images

Entre enero y mayo de 2026, las importaciones de vehículos de transporte particular alcanzaron US$3.161,2 millones, un incremento del 68,2 % frente a los US$2.454,5 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según Analdex.

Mientras la TRM se ubicaba en $4.409,15 al comienzo de 2025, al cierre de mayo de 2026 había descendido a $3.646,58, una reducción de $762,57, equivalente a una caída acumulada del 17,3 %. Además, durante junio y julio el dólar llegó a cotizarse cerca de los $3.182, lo que continuó reduciendo el costo de importar mercancías.

¿De dónde proviene la mayor cantidad de exportaciones?

De acuerdo con el informe de Analdex, Asia lidera las importaciones del mercado automotor colombiano, que también quedó reflejado en las cifras de comercio exterior.

China fue el principal país de origen de los vehículos importados, con 814.450 unidades y un valor superior a US$1.004 millones entre enero y mayo de 2026, según el análisis. Detrás se ubicaron India, Indonesia, Brasil, Corea del Sur, México y Japón, consolidando el predominio de fabricantes asiáticos en el abastecimiento del mercado nacional.

Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el crecimiento de las importaciones demuestra que la economía está aprovechando el contexto para modernizar parte de su parque automotor y adquirir nuevos vehículos en las carreteras colombianas.

“Las importaciones a mayo crecieron particularmente en los rubros de vehículos, tanto los de servicio particular como los eléctricos y equipos de transporte, concentrando allí buena parte del crecimiento de las compras externas en los primeros cinco meses del año”, señaló el dirigente gremial.

javier díaz Presidente de Analdex Foto: esteban vega la-rotta-semana

El informe también muestra que el dinamismo no se concentró únicamente en los automóviles de combustión, pues resaltó la aceleración del mercado sostenible.

Entre enero y mayo ingresaron al país 19.040 vehículos híbridos no enchufables, por un valor de US$439,5 millones, mientras que los vehículos 100 % eléctricos alcanzaron 18.886 unidades, con importaciones por US$439,9 millones, ubicándose entre las categorías con mayor movimiento durante el periodo analizado.