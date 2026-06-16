¿Está paseando mal a su perro? Expertos alertan sobre hábitos que pueden perjudicar a su peludito física y emocionalmente

Pasear a un perro parece una tarea sencilla: ponerle la correa, salir a caminar y regresar a casa. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal advierten que muchas personas cometen errores durante estas salidas sin siquiera notarlo, lo que puede afectar el bienestar físico y emocional de sus mascotas.

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Aunque algunos dueños consideran que el objetivo principal del paseo es que el perro haga sus necesidades o gaste energía, los expertos coinciden en que estas caminatas cumplen una función mucho más importante. Se trata de un momento de exploración, socialización y estimulación mental que influye directamente en la calidad de vida del animal.

Errores que comete a la hora de pasear a su mascota

Uno de los errores más frecuentes es impedir que el perro olfatee con tranquilidad. Para los humanos puede parecer una pérdida de tiempo detenerse cada pocos metros, pero para los caninos el olfato es su principal herramienta para conocer el entorno. A través de los olores identifican otros animales, reconocen territorios y reciben información que les ayuda a sentirse seguros.

También es común que los dueños respondan a los tirones de la correa con más fuerza o regaños. Los especialistas señalan que esta práctica suele generar más tensión y estrés durante el paseo. En lugar de corregir el comportamiento, puede hacer que el animal asocie la salida con una experiencia negativa.

Otro hábito que podría afectar a las mascotas es convertir el paseo en una actividad apresurada. Muchos propietarios salen con prisa y buscan completar una ruta determinada en el menor tiempo posible. Sin embargo, los expertos explican que la calidad del recorrido es más importante que la distancia recorrida. Permitir que el perro explore y se tome su tiempo puede resultar más beneficioso que una caminata larga sin estímulos.

Los perros de raza beagle se encuentran dentro del listado. Foto: Getty Images

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Además, siempre realizar el mismo recorrido limita las experiencias del animal. Variar ocasionalmente las rutas, los parques o los espacios de caminata contribuye a enriquecer su entorno y a mantenerlo mentalmente activo.

Los especialistas también recomiendan evitar el uso del paseo únicamente como un mecanismo para cansar al perro. Aunque la actividad física es importante, estas salidas deben ser vistas como una oportunidad para que la mascota interactúe con el mundo que la rodea y satisfaga necesidades naturales relacionadas con la exploración y el aprendizaje.

En ese sentido, los expertos concluyen que un buen paseo no se mide por la cantidad de kilómetros recorridos ni por la rapidez con la que se completa. Lo verdaderamente importante es que el perro pueda disfrutar de la experiencia, descubrir nuevos estímulos y regresar a casa más tranquilo, equilibrado y feliz.